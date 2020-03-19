НБУ рекомендовал банкам начать реструктуризацию кредитов клиентов

Нацбанк рекомендует банкам начинать реструктуризацию кредитов своих клиентов. Об этом сказала заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций.

"Позиция Национального банка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка", – сказала она.

По ее словам, примеры реструктуризаций и применения льготного режима есть в нормативно-правовых актах НБУ.

"Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особенным должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы компаний временно не работает", – подчеркнула Рожкова.

Кроме того, она отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важной является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов. "Мы против ограничений. Вместо них должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", – сказала Рожкова.

Напомним, президент 18 марта подписал закон, который запрещает банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

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