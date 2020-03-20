Кабмин упростил закупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров до 19 апреля упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом написал в Telegram премьер-министра Денис Шмыгаль.

Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19, будут проводиться по упрощенной процедуре.

По его словам, такой порядок закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения других центральных органов исполнительной власти к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19.

Кроме того, Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.