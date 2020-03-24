Шмыгаль успокаивает: Украина готова к "турбулентным временам" лучше, чем к кризису 2008 года
В Кабмине говорят, что Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".
Поэтому, говорят в Кабмине, для реструктуризации госдолга нет никаких оснований, спекулировать на теме долговой политики тоже не следует.
К тому же, показатель госдолга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%, добавили у Шмыгаля.
"Несмотря на сложную ситуацию, у Минфина в распоряжении есть диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования госбюджета. Ведомство продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами", – уверяют в Кабмине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера глава МВД Арсен Аваков предлагал шесть "экстраординарных" мер и четыре простых шага для борьбы с COVID-19 и преодоления экономического кризиса.
- По его мнению, необходимо пересмотреть госбюджет, начислить выплаты неработающим и подумать о льготах по коммуналке.