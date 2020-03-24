Шмыгаль успокаивает: Украина готова к "турбулентным временам" лучше, чем к кризису 2008 года

Сейчас у страны есть резервы, да и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии, говорят в Кабмине

В Кабмине говорят, что Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Поэтому, говорят в Кабмине, для реструктуризации госдолга нет никаких оснований, спекулировать на теме долговой политики тоже не следует.

К тому же, показатель госдолга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%, добавили у Шмыгаля.

"Несмотря на сложную ситуацию, у Минфина в распоряжении есть диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования госбюджета. Ведомство продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами", – уверяют в Кабмине.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера глава МВД Арсен Аваков предлагал шесть "экстраординарных" мер и четыре простых шага для борьбы с COVID-19 и преодоления экономического кризиса.