Шмыгаль успокаивает: Украина готова к "турбулентным временам" лучше, чем к кризису 2008 года

2020-03-24 12:15:02

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Сейчас у страны есть резервы, да и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии, говорят в Кабмине

В Кабмине говорят, что Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Поэтому, говорят в Кабмине, для реструктуризации госдолга нет никаких оснований, спекулировать на теме долговой политики тоже не следует.

К тому же, показатель госдолга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%, добавили у Шмыгаля.

"Несмотря на сложную ситуацию, у Минфина в распоряжении есть диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования госбюджета. Ведомство продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами", – уверяют в Кабмине.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По его мнению, необходимо пересмотреть госбюджет, начислить выплаты неработающим и подумать о льготах по коммуналке.
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