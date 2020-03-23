Аваков предлагает шесть "экстраординарных" мер и четыре простых шага для борьбы с COVID-19

По мнению министра внутренних дел, необходимо пересмотреть госбюджет, начислить выплаты неработающим и подумать о льготах по коммуналке

Глава МВД Арсен Аваков предлагает срочно пересмотреть госбюджет и провести его секвестр (сокращение расходов).

Об этом Аваков написал у себя в Facebook.

Кроме этого, пишет министр, необходимо создать стабилизационный фонд для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Что касается секвестра бюджета, то, по словам Авакова, сокращения не должны затронуть "линию обороны и безопасности".

Секвестр – принудительное помесячное пропорциональное сокращение расходов до конца года. Обычно секвестру не подлежат зарплаты, стипендии, медикаменты и питание.

Также Аваков говорит о необходимости заключить соглашение с МВФ.

Среди других "экстраординарных" шагов, которые предлагает министр внутренних дел:

существенно увеличить дефицит госбюджета – "миллиардов на 200 как минимум"; в кратчайшие сроки провести реструктуризацию внешних долгов Украины; жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок; не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране и по окончанию карантина возобновить те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение; принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса (ставки – 5-7% годовых); предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение.

Кроме всего прочего, Аваков напомнил о предложении президента Владимира Зеленского доплачивать по 1000 грн пенсионерам.

На этом фоне, министр предложил и четыре меры, которые помогут украинцам пережить карантин:

ввести специальные выплаты из госбюджета (для тех, кто на карантине остался без средств существования – около 2500 – 3000 грн. в месяц); предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50 – 75%; остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц; запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях.

В комментариях под постом Авакова спросили, это только его позиция или всего Кабмина, на что глава МВД ответил, что "многое из этого обсуждается министрами".

На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что сегодня Кабмин обсудит и примет ряд решений из списка, министр ответил коротко: "Да".

Также министр отметил необходимость пересмотреть гонорары и премии чиновникам и руководству госпредприятий.

"Министры проголосовали уже – они без премий", – добавил он.

Стоит отметить, что СМИ писали о якобы готовящемся внеочередном заседании Рады, на котором могут проголосовать за введение ЧП в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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