Единственный источник — увеличение налогов: Минфин ищет 50 млрд грн на вознаграждения бойцам, — СМИ

В Украине ввели новые выплаты для военных в размере 70 тысяч гривен. Предполагается, что "острую потребность" в финансировании этих расходов правительство почувствует уже в июне.

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В Украине приняли постановление о ежемесячном вознаграждении защитникам на передовой в размере 70 тысяч гривен. О том, сколько денег на это должны теперь выделить из бюджета, говорится в статье издания "Экономическая правда" от 11 апреля.

Сколько получают украинские военные?

Сейчас в Украине есть такие виды выплат для военнослужащих:

денежное обеспечение от 20 130 гривен;

доплата 30 тысяч гривен бойцам, которые выполняют боевые задачи (не на "нуле");

доплата 50 тысяч гривен за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, которые руководят подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии соприкосновения;

доплата 100 тысяч гривен за выполнение задач в зоне боевых действий;

одноразовое вознаграждение 70 тысяч гривен за выполнение специальных задач на передовой (за каждые 30 дней).

Итак, с апреля военный или полицейский, который служит 30 дней на фронте, может получить не менее 190 тысяч гривен от государства.

Сколько денег нужно на вознаграждение в 70 тысяч?

Новые вознаграждения для военных не были учтены в законе о госбюджете, и теперь правительство должно внести изменения в смету. По данным СМИ, в Министерстве финансов подсчитали, что до конца года сумма дополнительной потребности в финансировании превысит 50 миллиардов гривен.

"Кроме того, депутаты и чиновники обсуждают возможность увеличения расходов на нужды обороны в 2024 году на более 400 млрд грн. Прежде всего речь идет о финансировании закупок военной техники и боеприпасов. Итак, суммарные расходы на нужды обороны в 2024 году необходимо увеличивать на пол триллиона гривен", — подчеркнули в издании.

Откуда Украина может взять эти деньги?

Использовать средства партнеров на оборонные нужды нельзя, поэтому единственный источник — внутренние ресурсы. Журналисты предполагают, что правительство может попытаться найти средства на долговом рынке, но его возможности, вероятно, "исчерпываются".

Также часть денег правительство могло бы одолжить у Нацбанка, но здесь есть ограничения на квартал в примерно 40 миллиардов гривен, и это грозило бы повышением инфляции с обесцениванием сбережений украинцев. Другой вариант — пересмотр текущего плана расходов.

По словам источников ЭП, Минфин рекомендовал Министерству обороны оптимизировать перечень задач за надбавки и пересмотреть количество, размеры дополнительных выплат.

"К сожалению, перечисленные потенциальные источники не смогут перекрыть все пол триллиона гривен дополнительных расходов на сектор безопасности и обороны", — отмечается в материале.

Собеседники СМИ в Верховной Раде рассказали, что единственный возможный источник финансирования — повышение налогов. Отмечается, что 70-тысячное вознаграждение начали начислять с 1 апреля, поэтому расходы на него начнутся с начала мая.

Сейчас правительство тратит на оборонный сектор деньги, которые были заложены на будущие месяцы. Однако предполагается, что уже в июне Украина почувствует "острую потребность" в изменении бюджета и налогового законодательства.

Напомним, 16 апреля гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь сообщил, что графики отключений света в столице обновили. Теперь потребители разделены не на три, а на шесть групп.

Согласно закону об усилении мобилизации все украинцы, которые стоят на воинском учете, обязаны обновить о себе данные. Граждане должны явиться в ТЦК без повестки или предоставить информацию онлайн.