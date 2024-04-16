Єдине джерело — збільшення податків: Мінфін шукає 50 млрд грн на винагороди бійцям, — ЗМІ

В Україні запровадили нові виплати для військових у розмірі 70 тисяч гривень. Передбачається, що "гостру потребу" у фінансуванні цих витрат уряд відчує вже у червні.

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В Україні ухвалили постанову про щомісячну винагороду захисникам на передовій у розмірі 70 тисяч гривень. Про те, скільки грошей на це мають тепер виділити з бюджету, йдеться у статті видання "Економічна правда" від 11 квітня.

Скільки отримують українські військові?

Наразі в Україні є такі види виплат для військовослужбовців:

грошове забезпечення від 20 130 гривень;

доплата 30 тисяч гривень бійцям, які виконують бойові завдання (не на "нулі");

доплата 50 тисяч гривень за виконання бойових завдань в складі органів військового управління, які керують підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення;

доплата 100 тисяч гривень за виконання завдань у зоні бойових дій;

одноразова винагорода 70 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань на передовій (за кожні 30 днів).

Отже, з квітня військовий або поліціянт, який служить 30 днів на фронті, може отримати щонайменше 190 тисяч гривень від держави.

Скільки грошей потрібно на винагороди у 70 тисяч?

Нові винагороди для військових не було враховано у законі про держбюджет, тож тепер уряд має внести зміни до кошторису. За даними ЗМІ, у Міністерстві фінансів підрахували, що до кінця року сума додаткової потреби у фінансуванні перевищить 50 мільярдів гривень.

"Крім того, депутати та урядовці обговорюють можливість збільшення видатків на потреби оборони у 2024 році на понад 400 млрд грн. Передусім йдеться про фінансування закупівель військової техніки та боєприпасів. Отже, сумарні видатки на потреби оборони у 2024 році необхідно збільшувати на пів трильйона гривень", — підкреслили у виданні.

Звідки Україна може взяти ці гроші?

Використовувати кошти партнерів на оборонні потреби не можна, тож єдине джерело — внутрішні ресурси. Журналісти припускають, що уряд може спробувати знайти кошти на борговому ринку, але його можливості, ймовірно, "вичерпуються".

Також частину грошей уряд міг би позичити у Нацбанку, але тут є обмеження на квартал у приблизно 40 мільярдів гривень, і це загрожувало б підвищенням інфляції зі знеціненням заощаджень українців. Інший варіант — перегляд поточного плану видатків.

Зі слів джерел ЕП, Мінфін рекомендував Міністерству оборони оптимізувати перелік завдань за надбавки та переглянути кількість, розміри додаткових виплат.

"На жаль, перераховані потенційні джерела не зможуть перекрити усі пів трильйона гривень додаткових видатків на сектор безпеки та оборони", — зазначається в матеріалі.

Співрозмовники ЗМІ у Верховній Раді розповіли, що єдине можливе джерело фінансування — підвищення податків. Зазначається, що 70-тисячну винагороду почали нараховувати з 1 квітня, тож витрати на неї почнуться з початку травня.

Нині уряд витрачає на оборонний сектор гроші, які були закладені на майбутні місяці. Однак передбачається, що вже у червні Україна відчує "гостру потребу" у зміні бюджету та податкового законодавства.

Нагадаємо, 16 квітня гендиректор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар повідомив, що графіки відключень світла у столиці оновили. Тепер споживачі поділені не на три, а на шість груп.

Відповідно до закону про посилення мобілізації усі українці, які стоять на військовому обліку, зобов’язані оновити про себе дані. Громадяни мають з’явитися у ТЦК без повістки або надати інформацію онлайн.