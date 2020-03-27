В МВФ назвали условия, при которых Украина получит больше денег по программе EFF

В МВФ довольны переговорами с Украиной по новой программе финансирования.

С таким заявлением выступила директор МВФ Кристалина Георгиева.

"На этой неделе мы с украиснкими властями достигли большого прогресса в переговорах по новой программе расширенного финансирования (EFF)", – заявила Георгиева.

По ее словам, прийти к окончательному варианту соглашения поможет принятие законопроектов по рынку земли и о невозвращении банков их прежним владельцам.

При этом, в МВФ говорят, что если все пойдет по намеченному плану, новая Украина сможет получить по новой программе больше средств, чем планировалось ранее.

Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил, что внеочередное заседание Рады намечено на субботу, 28 марта.

"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения", – говорил он.

Также он встретился с главами всех фракций и депутатских групп и подчеркнул, насколько важно присутствие всех депутатов в сессионном зале.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде "антиколомойский законопроект" (№3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности). Документ запрещает возвращать признанными неплатежеспособными банки прежним владельцам, но позволяет им добиваться компенсации.

Закон о рынке земли Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении 6 февраля. Ожидалось, что на прохождение всех поправок понадобится пару месяцев, но из-за отмены пленарных заседаний в связи с пандемией коронавируса на финальное голосование депутаты так и не вышли.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.