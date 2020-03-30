Фонд госимущества предлагает систему денежных послаблений для арендаторов

Фонд госимущества предлагает Кабмину принять постановление о частичном или полном освобождении бизнеса от уплаты арендной платы.

Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте ФГИУ.

Так, Фонд предлагает приостановить уплату аренды для арендаторов, которые не пользуются арендованным имуществом.

По виду деятельности такие арендаторы могут относится к следующим категориям:

арендаторы помещений в учебных заведениях государственной формы собственности;

арендаторы помещений для частных и государственных учебных заведений, а также учреждений дошкольного образования;

арендаторы помещений, в которых организуют и проводят концерты;

арендаторы физкультурно-спортивных учреждений;

арендаторы помещений под библиотеки и музеи.

Снизить плату на 50% на время действия карантина предлагается для:

кафе, баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов, столовыых;

бизнеса, осуществляющего бытовое обслуживание населения;

компьютерных клубов и интернет-кафе;

салонов красоты, саун, баней, соляриев, кабинетов массажа, тренажерных залов;

торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и промышленных товаров, бывших в употреблении,

выставок непродовольственных товаров, не осуществляющих торговлю,

туроператоров и турагентств, гостиниц.

Во ФГИУ признают, что из-за введения подобных мер госбюджет недополучит поступления, но избежать банкротства и закрытия бизнеса все же удастся.

Благодаря этому можно будет избежать еще больших потерь для бюджета страны.

"Реализация проекта будет иметь положительное влияние на рыночную среду, рынок труда и уровень занятости населения", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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