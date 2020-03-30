Фонд госимущества предлагает систему денежных послаблений для арендаторов
Фонд госимущества предлагает Кабмину принять постановление о частичном или полном освобождении бизнеса от уплаты арендной платы.
Об этом говорится в проекте постановления, размещенном на сайте ФГИУ.
Так, Фонд предлагает приостановить уплату аренды для арендаторов, которые не пользуются арендованным имуществом.
По виду деятельности такие арендаторы могут относится к следующим категориям:
- арендаторы помещений в учебных заведениях государственной формы собственности;
- арендаторы помещений для частных и государственных учебных заведений, а также учреждений дошкольного образования;
- арендаторы помещений, в которых организуют и проводят концерты;
- арендаторы физкультурно-спортивных учреждений;
- арендаторы помещений под библиотеки и музеи.
Снизить плату на 50% на время действия карантина предлагается для:
- кафе, баров, закусочных, буфетов, кафетериев, ресторанов, столовыых;
- бизнеса, осуществляющего бытовое обслуживание населения;
- компьютерных клубов и интернет-кафе;
- салонов красоты, саун, баней, соляриев, кабинетов массажа, тренажерных залов;
- торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и промышленных товаров, бывших в употреблении,
- выставок непродовольственных товаров, не осуществляющих торговлю,
- туроператоров и турагентств, гостиниц.
Во ФГИУ признают, что из-за введения подобных мер госбюджет недополучит поступления, но избежать банкротства и закрытия бизнеса все же удастся.
Благодаря этому можно будет избежать еще больших потерь для бюджета страны.
"Реализация проекта будет иметь положительное влияние на рыночную среду, рынок труда и уровень занятости населения", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевский ТРЦ Dream Town освободил большинство арендаторов от арендной платы и платежей за маркетинг.
- КГГА, в свою очередь, также подготовила проект решения Киевсовета об уменьшении платы за аренду коммунального имущества.