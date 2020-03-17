В Киеве временно разрешат меньше платить за аренду коммунального имущества, — Кличко

В случае ее принятия, норма будет действовать до 31 июля

КГГА подготовила проект решения Киевсовета об уменьшении платы за аренду коммунального имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании Киевсовета, 26 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте.

В проекте решения предлагается временно, до 31 июля 2020 года, разрешить арендаторам коммунального имущества платить 50% арендной платы, указанной в договорах. Действовать норма должна начать с 11 марта.

"Мы нашли механизм поддержки и я подписал проект решения Киевсовета об уменьшении финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, который оказался наиболее незащищенным в ситуации серьезных ограничительных мер, введенных в столице. В столице почти 900 тысяч квадратных метров нежилых помещений, основную часть которых арендует малый и средний бизнес", – сказал Кличко.

При этом он резко негативно оценил решение народных депутатов, которые освободили бизнес от уплаты налога на землю. "Это решение, которое принял парламент, не посоветовавшись с местными властями, приведет к непрогнозируемым финансовым последствиям для местных бюджетов. Потому что 100% процентов поступлений за аренду земли в общинах оставалось в бюджетах городов. И, собственно, формировало их бюджет", – сказал мэр столицы.

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