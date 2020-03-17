Коронавирус в Украине: МакДональдз закрывается на карантин
2020-03-17 17:37:00
Однако продолжит принимать заказы в МакДрайв
Сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз закрывает в Украине свои заведения на карантин, однако продолжит принимать заказы в МакДрайв.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", – говорится в сообщении.
Кроме того, в МакДональдз надеются на быстрое преодоление ситуации с коронавирусом в Украине и возобновление работы своих заведений.
"Безопасность и здоровье работников и клиентов для нас превыше всего! Мы разделяем эмоции и ответственность, и присоединяемся к рекомендациям ограничить перемещение и остаться дома", – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что киевский метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта, в 23:00.