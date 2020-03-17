Коронавирус в Украине: МакДональдз закрывается на карантин

2020-03-17 17:37:00

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Однако продолжит принимать заказы в МакДрайв

Сеть ресторанов быстрого питания МакДональдз закрывает в Украине свои заведения на карантин, однако продолжит принимать заказы в МакДрайв.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"МакДональдз в Украине закрывает свои двери на период карантина. Наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами, чтобы вы могли продолжать заказывать через доставку или МакДрайв", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МакДональдз надеются на быстрое преодоление ситуации с коронавирусом в Украине и возобновление работы своих заведений.

"Безопасность и здоровье работников и клиентов для нас превыше всего! Мы разделяем эмоции и ответственность, и присоединяемся к рекомендациям ограничить перемещение и остаться дома", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
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