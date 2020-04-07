Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге Forbes

Состояние украинского миллиардера Рината Ахметова за год сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд.

Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

В рейтинге миллиардеров Ахметов опустился с 272 места на 875-е.

Вторым среди украинцев стал владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук. За год его состояние уменьшилось примерно на $100 млн — с $1,4 млрд до $1,3 млрд. Он опустился в рейтинге с 1605-го на 1613-е место.

Совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов поднялся на 1730-ю позицию с 1818-й. Его состояние оценивается в $1,2 млрд.

Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк опустился с 1605 места на 1851-е. Его состояние уменьшилось с $1,4 млрд до $1,1 млрд.

Совладелец группы Приват Игорь Коломойский и акционер Ferrexpo Константин Жеваго находятся на 1990-ом месте.

Возглавляют рейтинг владелец Amazon.com Джефф Безос ($113 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($98 млрд) и президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($76 млрд).

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