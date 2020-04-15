Хата не с краю. Как украинский бизнес помогает бороться с коронавирусом

Время, в которое нам выпало жить, определенно войдет в учебники истории. И это будут далеко не самые светлые страницы. Пандемия COVID-19 – испытание для всей планеты, все последствия которого сегодня вряд ли кому по силам предугадать. Однако, каким бы ни был день завтрашний, борьба с болезнью продолжается сегодня. И участвуют в ней не только государственные структуры, медики, ученые и просто люди, старающиеся соблюдать режим социального дистанцирования, но и представители бизнеса.

Ford и General Motors отводят свои заводы под производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Люди, которые ранее занимались разработкой космических скафандров в SpaceX, теперь делают защитные маски. Итальянские медработники получают халаты от Armani Group. Это лишь несколько из множества примеров того, как всемирно-известные бренды включаются в борьбу с коронавирусом. Украинский бизнес, равно как и международные компании, работающие в нашей стране, тоже не стали стоять в стороне.

Первая необходимость

На сегодняшний день количество людей, заболевших COVID-19 уже приближается к 2 миллионам и продолжает расти. Такой наплыв пациентов оказывает колоссальную нагрузку на системы здравоохранения по всему миру. Еще в конце прошлого месяца исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан уверял, что под таким давлением они попросту рушатся. А значит, любые средства, направленные на ее поддержку, являются первой необходимостью.

В этом направлении и оказались сосредоточены основные усилия украинских предпринимателей. Мироновский хлебопродукт, ПриватБанк, Фокстрот, EPAM, Фармак, Киевстар, Автострада, Эпицентр, Nestlé, Новая почта, Parimatch и другие компании направили десятки миллионов гривен на помощь отечественной медицине.

"В войне с коронавирусом аппараты ИВЛ имеют такое же значение, какое во Второй мировой войне имели снаряды", - Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк

Средства направлены на закупку защитных масок и костюмов, средств дезинфекции и лекарственных препаратов, экспресс-тестов и диагностического оборудования, которые уже начали и продолжат поставляться в больницы различных городов и областей Украины. Кроме того, на выделенные деньги будут закуплены столь необходимые аппараты искусственной вентиляции легких.

Почему ни так важны? При тяжелых случаях COVID-19 у пациентов может развиваться дыхательная недостаточность. В такой ситуации им может понадобиться подключение к ИВЛ, который принудительно подает в легкие воздушную смесь, помогая насытить кровь кислородом и удалить углекислый газ.

"В войне с коронавирусом аппараты ИВЛ имеют такое же значение, какое во Второй мировой войне имели снаряды", - утверждал Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, где количество случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день больше, чем в любой европейской стране.

Однако дефицит этих устройств испытывают больницы по всему миру, что и побудило производителей найти новое применение своим заводам, а инженеров – задуматься над разработкой простых в производстве и доступных альтернатив. Так что в условиях пандемии лишних аппаратов не бывает.

В Украине предприниматели выделили средства на закупки десятков аппаратов, которые начали поступать в медучреждения Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и других областей.

Но, сколь бы важной задачей ни была закупка медицинской техники и защитных средств, оказывать помощь в борьбе с коронавирусом можно и другими способами.

От каждого по способности

Некоторые компании нашли способ, как можно противопоставить заболеванию собственный опыт и навыки. Например, "Киевстар" поддержал украинских медиков, выделив по 150 бонусных гривен на их мобильные счета, предоставил бесплатный доступ к круглосуточным врачебным консультациям, которые осуществляются через приложение для смартфонов Doctor Online, а также открыл на платформе "Киевстар ТВ" бесплатный доступ к телеканалам, транслирующим школьные уроки. Кроме того, компания проводит рассылки для абонентов, содержащие информацию, связанную с COVID-19.

Строительная группа "Синергия" в максимально сжатые сроки завершила ремонт фасада инфекционного отделения Ирпенской городской больницы, выделив на это 0,5 млн гривен и собственную строительную бригаду.

В агрохимической компании Syngenta посчитали, что в нынешних условиях нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить население продуктами питания. Поэтому ее подразделения продолжают предоставлять украинским аграриям консультации, продукты и услуги, направленные на поддержание посевной кампании.

"Новая почта" решила помочь государству, взяв на себя обязанности по доставке 6,5 миллионов единиц медицинских товаров в больницы 24 областей Украины и Киева. Доставка была осуществлена бесплатно. И это не единственная инициатива компании, направленная на то, чтобы помочь стране пройти через тяжелые времена.

Человеческий фактор

В нынешних условиях, как никогда ценной является помощь окружающим. На этом поприще у украинского бизнеса также родилось несколько проектов в связи с приходом COVID-19. Так, "Новая почта" объединила усилия с АТБ и Rozetka для безопасной доставки продуктовых наборов, исключающей необходимость лишний раз нарушать условия социального дистанцирования.

Изначально проект действовал только в Днепропетровской области, но оказалось, что инициатива нашла отклик среди людей, так что он был расширен. Теперь заказывать наборы стоимостью от 143 до 551 грн можно по всей Украине.

За обеспечение населения продуктами питания взялась и Nestlé. Украинское представительство швейцарской компании решило помочь пожилым людям, многодетным семьям и другим слоям населения, по которым коронавирус может ударить особенно сильно. Первые 700 наборов продукции компании уже были доставлены жителям Волынской области, а всего Nestlé планирует оказать помощь примерно 12000 человек, проживающих в этой, а также Львовской и Харьковской областях.

И не стоит забывать, что перед бизнесом в любой стране стоит задача проявлять заботу о собственных сотрудниках. Украинские предприятия осознают это. К примеру, агрохолдинг МХП пообещал, что в случае заражения COVID-19 среди сотрудников, покроет все их затраты на лечение, а также заявил, что не планирует сокращение персонала или отправку людей в неоплачиваемый отпуск.

Фармак позаботился о тех своих сотрудниках, что уже вышли на пенсию. Они получили 300 наборов с лекарствами и защитными масками.

Сложно сказать, когда завершится кризис COVID-19 и проявятся все связанные с ним последствия, но совместная работа представителей различных сфер деятельности, наверняка, поможет пройти через все это с как можно меньшим ущербом. Ну, а помощь и взаимовыручка будут цениться всегда, как бы ни изменился мир.

Агрохолдинг МХП выделил 55 млн грн в общенациональный фонд противодействия коронавирусу, а также 15 млн грн помощи Винницкой области и 14 млн грн – Черкасской. В общей сложности 84 млн грн были направлены на экспресс-тесты для диагностики коронавируса, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и другие предметы необходимости.

Торговая марка Parimatch и международный благотворительный фонд PM Foundation выделили 10 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и аппаратов ИВЛ. Защитные очки, респираторы, перчатки, бесконтактные термометры уже получили 13 медицинских учреждений в Киеве и регионах. В ближайшее время приедут аппараты ИВЛ, которые отправятся в 5 опорных больниц Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

"Фокстрот" выделил средства на закупку 2-х аппаратов искусственной вентиляции легких для некоммерческих медицинских учреждений.

"Фармак" выделил 10 млн грн на закупку экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих средств и медицинской техники. Помощь уже была предоставлена больницам нескольких областей Украины. Предоставил пенсионерам "Фармак" 300 наборов с лекарствами.

ПриватБанк выделил 1 млн евро на поставку украинским больницам 28 аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования. Техника была передана в медучреждения Черновцов, Одессы, Житомира и других украинских городов. Запустил национальную программу "Дыши! Вместе против коронавируса", чтобы аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов.

EPAM Ukraine сделал взнос в размере 5,5 млн грн в ЮНИСЕФ на нужды медицинских учреждений Украины в оборудовании интенсивной терапии для реанимационных отделений и на средства диагностики. Выделил 1,5 млн грн медицинским учреждениям Киева, Львова и Харькова.

"Киевстар" выделил 30 млн грн на закупку медицинского оборудования и защитных средств. Инвестировал около 30 млн грн на реализацию различных инициатив, таких как начисление бонусных средств на мобильные счета медиков, бесплатный доступ к информационным и образовательным сервисам и т.д.

Группа компаний "Автострада" присоединилась к программе противодействия COVID-19 в 7 украинских областях. Закупила средства защиты для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких. В общей сложности выделила 8,7 млн грн.

"Новая почта" выделила 25 млн грн на закупку оборудования и материалов для больниц. Вызвалась бесплатно доставить около 6,5 млн единиц медицинских товаров в медучреждения по всей Украине. Расширила проект "Гуманитарная почта", в рамках которой бесплатно осуществляет доставку необходимых средств для противодействия коронавирусу врачам, детским домам и слабозащищенным слоям населения. Осуществляет доставку продуктовых наборов вместе с АТБ и Rozetka.

Группа компаний "Эпицентр" выделила 150 млн грн на закупку защитных средств и медицинского оборудования, в том числе и 150 аппаратов ИВЛ. Оказывает стратегическую поддержку Хмельницкой области, уже предоставив помощь 25 медучреждениям региона.

Nestlé выделила 20 млн грн на помощь медицинским учреждениям Украины. Поставила цель выделить продукты питания 12000 жителей Львовской, Харьковской и Волынской области.

Агрохимическая компания Syngenta предоставляет аграриям услуги и продукты, направленные на поддержку посевной кампании. Выделила материальную помощь для закупки бензина Департаменту здравоохранения Киевской области, а также 100 тыс грн благотворительному фонду "Корона" на закупку средств индивидуальной защиты для больниц Киевской и Ивано-Франковской областей.

Строительная группа "Синергия" в кратчайший срок завершила свою часть работы по реконструкции инфекционного отделения Ирпенской городской больницы. Выделила на это 0,5 млн грн и бригаду строителей.