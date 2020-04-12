Не сшил маску, сошьют дело. Как украинские суды карают за нарушение карантина

С 6 апреля в Украине действуют жесткие карантинные правила. За их нарушения граждан штрафуют и задерживают. Иногда полиция действует, превышая полномочия. Но когда дела доходят до суда – часто они разваливаются. Впрочем, иногда граждан и жестко наказывают. Фокус разбирался, как себя вести с полицией и как ведут себя судьи.

По данным Национальной полиции, с начала карантина правоохранители составили более четырех тысяч админпротоколов. И только шестьсот из них дошли до суда. 90% решений оказались в пользу граждан, и только 10% – государства. Но юристы не уверены, что такая статистика сохранится и в будущем, а правозащитники предупреждают: в условиях жестких ограничений полицейские могут злоупотреблять своим правом.

Судебная практика и полицейские ошибки

Адвокат Татьяна Козаченко уже успела проанализировать судебные решения. Говорит, только триста протоколов судьи взяли для рассмотрения.

– Примерно по сорока из них вынесено решение – штраф 17 тыс. грн, по десяти – вдвое больше, – отмечает она.

Причина – нарушение правил работы торговли или перевозок во время эпидемии. Например, в Днепре наказаны уличный продавец очков и девушка-оператор АЗС, снявшая маску во время общения с покупателями, в Тернополе – администратор парикмахерской, принимавшая клиентов по предварительной записи, в Покровске Донецкой области – торговец шашлыками.

– В двадцати случаях из-за незначительности нарушений служители Фемиды посчитали, что предупреждения будет достаточно. Во всех остальных – закрыли дела из-за отсутствия состава преступления, – продолжает Козаченко. – Но большинство протоколов, направленных в суд, судьи вернули полиции. Это хорошая новость для людей, но тревожный звоночек для государства. Потому что, по мнению судей, каждый второй протокол составлен Нацполицией с нарушением. А это означает, что она может действовать непрофессионально – допускать грубые ошибки во время фиксации правонарушений. По словам коллеги Козаченко адвоката Дмитрия Йовдия, полиция демонстрирует незнание процессуального законодательства и сущности карантинных правил. Он уже выиграл несколько дел в суде, и также взялся анализировать решения украинских судов.

– В большинстве случаев суды обращают внимание, что полиция не смогла надлежащими методами доказать наличие административного правонарушения, – рассказывает он. – Зачастую правоохранители передают в суд только протокол и рапорт сотрудника полиции. А этого недостаточно. Тем более рапорт – вообще внутренний документ, и не является доказательством в суде. Правоохранители не предоставляют фото и видеоматериалы, показания свидетелей. То есть нет фактически оснований считать, что гражданин в чем-то виновен.

Но даже если полицейские и предоставляют судьям фотографии и видеозаписи, то они часто сделаны на личные телефоны, и суд поясняет, что эти технические средства не могут считаться надлежащими.

Кроме того, до суда доходят протоколы, из которых непонятно – кто именно должен нести ответственность, является ли указанный в документе гражданин субъектом правонарушения.

– В одном случае женщина продавала с машины картошку, лук, морковку. Полицейские составили протокол, передали его в суд, а тот указал, что частное лицо (не предприниматель) не может привлекаться к ответственности за такой вид правонарушения. Другое дело, что суд таким решением фактически легализировал стихийную торговлю, если у человека нет статуса предпринимателя, – говорит Йовдий.

А еще суды отправляют дела на доработку или закрывают их, когда полицейские допускают элементарные процедурные нарушения при заполнении протокола. То есть допускают зачеркивания, исправления, неправильно указывают данные.

– Все подобные случаи говорят об абсолютно некомпетентном уровне сотрудников полиции, – уверен адвокат. – Им не хватает элементарного понимания, как надо проводить эту работу. В результате такой деятельности суды завалены дополнительной работой, злостные нарушители остаются безнаказанными, а общество подвергается опасности.

Масочный режим

Эти судебные результаты – только начало. Дела появились после первого усиления карантинных мер из-за распространения коронавируса в Украине. А всего таковых было три.

Сначала 11 марта 2020-го появилось постановление Кабмина «О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19». Первые ограничения касались предпринимателей. 17 марта Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей 44-3 о «нарушениях правил карантина». Норма закрепила штраф – от 17 до 34 тыс. грн. А с 6 апреля стали действовать более строгие правительственные ограничения и для рядовых граждан.

А это означает, что вскоре суды будут массово рассматривать и админпротоколы, выписанные в адрес не предпринимателей, а простых граждан за пребывание в общественном месте без масок, прогулки в парках и скверах, занятия на спортплощадках, отказ предъявить документы.

Помните, за незначительные нарушения полиция может предупреждать, а не штрафовать. И никогда не имеет права обыскивать и изымать какие-то вещи.

И в полиции уже рапортуют о первых выписанных протоколах за такие нарушения. Правда, копы убеждают, что в большинстве случаев ограничиваются предупреждением, а если гражданин активно сопротивляется, отказывается надевать даже предложенную полицейским маску – штрафуют.

Именно одно из таких нарушений оказалось в суде Сумской области.

В решении указано: пенсионер зашел в местный супермаркет без защитной маски. Далее порога его не пустил охранник. Мужчина стал спорить, говорил, что нигде в районе не может купить это средство защиты, и вскоре вызвал полицию. Патрульные приехали и составили протокол по статье 44-3 – «нарушение правил карантина». Суд состоялся вскоре. Во время заседания мужчина повторил, что пошел в магазин без маски потому, что не смог ее купить, а шить не умеет. Судья посчитал доводы нарушителя несерьезными и назначил штраф в размере 17 тыс. грн.

Карантин как повод

Правозащитники отмечают, что пока правоохранители, действительно, чаще проводят предупредительные беседы и просят соблюдать карантинные меры. Но уже вскоре могут начать пользоваться ситуацией и злоупотреблять статьей.

Например, 8 апреля, спустя три дня после введения строгих карантинных правил, в Киеве на улице Лабораторной произошел строительный конфликт. Местные жители уже несколько лет выступают против возведения многоэтажки. А в этот день заблокировали выезд спецтехники с площадки. На место приехал полицейский спецназ. Люди в черной форме, шлемах и медицинских перчатках стали задерживать протестующих. В их число попала и девушка, снимающая происходящее на видео.

Свой двухминутный ролик задержанная Александра Навроцкая загрузила в соцсети. На нем видно, как быстро развивались события: когда полиция стала задерживать, девушка попыталась отойти в сторону, но правоохранители подошли к ней, в грубой форме заставили спрятать телефон. «Быстрее положила в карман!» – кричали они, а после отвели в автобус.

Вскоре в пресс-службе киевской полиции сообщили: девушка, как и другие участники акции, «не выполняла законные требования полиции».

– В Печерском райотделе на участников акции оформили протоколы. В них указали, что люди нарушили две статьи админкодекса: о неисполнении законных требований полиции и правил карантина, – говорит Козаченко. – Возникает вопрос, почему полиция задерживает людей на улице, бьет их, грубо разговаривает, не поясняет причины задержания? А потому что ее представители фактически чувствуют себя безнаказанными.

То ли еще будет, ведь в скором времени депутаты могут рассмотреть законопроект, который предлагает предоставить военнослужащим Национальной гвардии (НГУ) право самостоятельно выполнять полицейские функции (№ 3105). То есть контролировать соблюдение карантинных мер, выписывать протоколы и даже задерживать людей. А еще проводить личный досмотр и досмотр вещей граждан.

– Проблема в том, что программа подготовки нацгвардейцев не предусматривает изучение Кодекса об административных правонарушениях, – говорит эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин. – Скорее, их готовят физически противостоять людям, чем квалифицировать правонарушения, одновременно вежливо объясняя человеку, в чем именно его обвиняют. Это кардинально разные программы профессиональной подготовки. Полицейские функции должен выполнять сервисный гражданский орган – Нацполиция. Патрульных полицейских не только готовят по соответствующим программам, у них есть еще и предохранители от произвола: нагрудные знаки, по номерам которых впоследствии можно идентифицировать недобросовестных полицейских, и боди-камеры.

Такие изменения в законодательстве могут привести к злоупотреблениям властными полномочиями со стороны НГУ и чрезмерного ограничения свободы человека и гражданина, потому и призывают депутатов не голосовать за № 3105.

Если вас остановили на улице

Тем временем юристы уверены: с каждым днем попыток составить протокол о нарушении карантина будет все больше. И поэтому важно не просто выполнять законы и постановления, но и не забывать о своих правах.

– Если вас остановила полиция, станьте хозяином ситуации. Помните, правоохранители выполняют свои обязанности – защищать и охранять нас, – говорит адвокат Сергей Гула. – Не надо нервничать во время разговора.

Если это произошло в общественном месте, попытайтесь включить диктофон или камеру, чтобы записать разговор – материалы пригодятся в суде. Попросите представиться, показать документы. Необходимо запомнить или записать фамилию и имя, звание и орган, в котором работает правоохранитель.

Далее – спросите, какой закон или положение вы нарушили.

– Сейчас полицейские заучили фразу: «Нарушение правил карантина». Но закон предусматривает, что надо указывать конкретные нормы, – продолжает Гула.

Помните, за незначительные нарушения полиция может предупреждать, а не штрафовать. И никогда не имеет права обыскивать и изымать какие-то вещи.

Правоохранители решили составлять протокол – пусть объяснят права.

В административный протокол можно вносить изменения, дополнения. Например, указать, что полицейские вели себя некорректно, невежливо, что дополнительные пояснения сможете дать в суде. После необходимо поставить не только подпись, но и дату, время. И помните, протокол – это еще не штраф. Его можно опротестовать в суде.