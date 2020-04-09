Нацгвардии могут разрешить проводить личный досмотр граждан

Также нацгвардейцы, в случае принятия законопроекта, смогут задерживать правонарушителей

Профильный комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении законопроект №3105 о совершенствовании деятельности Нацгвардии.

Об этом сообщает аппарат Верховной Рады.

В случае принятия проекта закона в целом, нацгвардейцы смогут задерживать и передавать Нацполиции и другим правоохранительным органами лиц, которые совершили или подозреваются в совершении админпреступлений.

Также сотрудники НГУ смогут проводить досмотр личных вещей лиц, которые нарушили ст. 173-3, 174, 191, 195-3 Админкодекса Украины ("пропаганда" георгиевской ленты и нарушение правил обращения с оружием).

Кроме того, Нацгвардии дадут доступ к реестрам и базам данным МВД и позволят вести фото-, видео - и аудиофиксацию правонарушений.

Как ранее сообщал Фокус:

Сейчас НГУ подчиняется МВД Арсена Авакова, хотя ранее шли разговоры о том, что у Зеленского хотят разделить Нацгвардию на три части. При этом, у МВД должна была бы остаться только одна ее часть.

Более того: президент еще в конце августа вносил в Раду проект закона №1007 о переподчинении Нацгвардии себе же. Правда, с тех пор законопроект ни разу не "читали" в парламенте.