Ярославского не послушали. Финасирование аэропорта в Днепре урезали на 900 млн грн

Поддержав законопроект о секвестре госбюджета, Рада существенно урезала финансирование аэропорта в Днепре. Об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы к проекту закона.

Согласно закону №3279-д о внесении изменений в госбюджет, на аэропорт выделят не 1 млрд грн, как планировалось ранее, а на 900 млн меньше – всего 100 млн грн. Указанные средства пойдут на проектировку и строительство аэродрома днепровского аэропорта.

О сохранении финансирования аэропорта президента Владимира Зеленского просил харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Ярославский принимал активное участие в закупке тестов и масок против коронавируса. 27 марта он отчитался о проделанной работе и попросил президента вернуть в госбюджет строчку о финансировании аэропорта – 1,2 млрд грн на этот год.

Позже в интервью Бабелю мэр Днепра Борис Филатов рассказывал, что точно не знает, что будет с аэропортом, но ему "говорили, что бюджет на него остался".

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко в интервью УП, в свою очередь, заверил, что "Ярославский не вчера появился" и что "никто не будет играть в свою игру из каких-то политических мотивов".

Новый аэродром должен строить Институт Укрдорпроект: тендер он выиграл 10 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря в Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тыс. квадратных метров. Через 2 – 2,5 месяца комплекс обещали сдать в эксплуатацию.