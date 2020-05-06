Минэнерго о майнинге криптовалют на АЭС: Это путь к новой экономике и новой системе рынка

Минэнерго назвало майнинг криптовалют на избыточной электроэнергии АЭС "путем к успешному будущему". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

В ведомстве напоминили, что президент Владимир Зеленский говорил о курсе Украины на диджитализацию и требовал быстрых изменений.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам политическую волю. Мы должны вместе готовить инициативы, законопроекты и предпринимать щаги, которые снимают барьеры к цифровой экономике", – цитирует министерство президента.

Поэтому Минэнерго отмечает, что АЭС сейчас производят избыточное количество электроэнергии и предлагает с помощью майнинга криптовалюты трансформировать "пассив" в "актив".

По мнению ведомства, майнинг откроет путь к "принципиально новой экономике, новым подходам и новой системе рынка".

Для реализации задуманного Минэнерго думает над тем, чтобы возле АЭС строить центры обработки данных: "Энергоатом" уже разработал пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электросетям в Энергодаре.

"В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и решать задачи, определенные президентом Зеленским", – добавили в Минэнерго.

Вчера, 5 мая, СМИ, ссылаясь на поручение министра энергетики Ольги Буславец, сообщили, что Минэнерго предложило "Энергоатому" подумать над майнингом криптовалюты на счет АЭС.

Согласно поручению Буславец, "Энергоатом" должен будет обдумать майнинг криптовалют вместе с компанией "Энергоатом – Трейдинг".

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.