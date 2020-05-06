Минэнерго о майнинге криптовалют на АЭС: Это путь к новой экономике и новой системе рынка
2020-05-06 09:40:46
Министерство напоминает, что президент Зеленский хотел сделать Украину цифровым лидером и даже гарантировал для этого политическую волю
Минэнерго назвало майнинг криптовалют на избыточной электроэнергии АЭС "путем к успешному будущему". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
В ведомстве напоминили, что президент Владимир Зеленский говорил о курсе Украины на диджитализацию и требовал быстрых изменений.
"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам политическую волю. Мы должны вместе готовить инициативы, законопроекты и предпринимать щаги, которые снимают барьеры к цифровой экономике", – цитирует министерство президента.
Поэтому Минэнерго отмечает, что АЭС сейчас производят избыточное количество электроэнергии и предлагает с помощью майнинга криптовалюты трансформировать "пассив" в "актив".
По мнению ведомства, майнинг откроет путь к "принципиально новой экономике, новым подходам и новой системе рынка".
Для реализации задуманного Минэнерго думает над тем, чтобы возле АЭС строить центры обработки данных: "Энергоатом" уже разработал пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электросетям в Энергодаре.
"В перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и решать задачи, определенные президентом Зеленским", – добавили в Минэнерго.
Вчера, 5 мая, СМИ, ссылаясь на поручение министра энергетики Ольги Буславец, сообщили, что Минэнерго предложило "Энергоатому" подумать над майнингом криптовалюты на счет АЭС.
Согласно поручению Буславец, "Энергоатом" должен будет обдумать майнинг криптовалют вместе с компанией "Энергоатом – Трейдинг".
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.