На 4 тысячи больше: в Минэкономики объяснили, почему в Украине выросли зарплаты

В течение года айтишникам повысили зарплату на 8 тыс. грн. Между тем граждане, работающие в образовательной сфере, имеют рост зарплат только на 300 грн.

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С января 2023 по март 2024 года в Украине на 4 тыс. грн вырос уровень зарплат, которые работодателей предлагают потенциальным работникам. При этом есть рост зарплат в различных секторах экономики. Больше всего улучшение почувствовали айтишники, меньше всего — педагоги. О причинах роста зарплат рассказали на портале Министерства экономики Украины.

26 апреля на портале Минэкономики опубликовали данные мониторинга событий в экономике по состоянию на март 2024 года. В документе из 27 страниц две страницы посвящены рынку труда в Украине и одна страница — миграции. С одной стороны, рынок труда потерял 6,486 млн украинцев, которые стали беженцами. С другой стороны, у граждан, которые остались в Украине, растет зарплата.

В Минэкономики сравнили уровень зарплат, указанных в резюме и вакансиях, размещенных на порталах трудоустройства, а также по данным Госстата. Заметили рост, в среднем, на 20%:

в резюме указывалась желаемая зарплата сначала 16 464 грн, через год — 19 873 грн (начало 2023 и начало 2024 соответственно). Прирост — 3 409 грн;

в вакансиях — сначала 14 715 грн, затем — 18 728. Прирост — 4 013 грн;

средняя зарплата — сначала 15 436 грн, затем — 19 231 грн. Рост — на 3 795 грн.

Зарплаты в Украине — уровень резюме и вакансий Фото: Минэкономики

В отчете ведомства объяснили тенденцию роста зарплат. По мнению чиновников, причиной этого является попытка предпринимателей отыскать и удержать квалифицированных работников. При этом вследствие войны (миграции, беженства, службы в ВСУ, разрушения предприятий) ощущается нехватка специалисты и в целом есть "дисбаланс рынка труда".

Также Минэкономики привело данные об изменениях уровня зарплат:

самые большие зарплаты получают работники сферы "информация и телекоммуникации" — 30 829 грн и 37 946 грн (2023 и 2024 гг. соответственно);

наименьшие зарплаты — у работников образования: в 2023 — 11 999 грн, в 2024 — 12 300 грн.

У условных "айтишников" зарплата выросла за год на 8 тыс. грн, у педагогов — на 300 грн.

Зарплаты в Украине — зарплаты в разных сферах 2024 Фото: Минэкономики

Отметим, согласно оценкам Нацбанка ожидаемый уровень инфляции в 2024 году будет составлять 4-6%.

Зарплаты в Украине — детали

Ранее Фокус рассказывал о разнице в уровне повышения зарплат в разных регионах Украины. Выяснилось, что в Виннице и в Херсоне работникам поднимают зарплату сразу на 1 тыс. грн. Меньшие показатели у Запорожья и Житомира — здесь повышение в пределах 500-800 грн.

Напоминаем, 25 апреля появились результаты опроса украинцев о возможности роста заработка. Более 70% украинцев уверены, что в ближайшее время им увеличат зарплату. Некоторые категории граждан могут получать 190 тыс. грн в месяц: речь идет о бойцах ВСУ, которые участвуют в боях.