Зарплаты военных в Украине: кто может получать 190 тысяч гривен

Получить доплаты смогут те военнослужащие, которые выполняют боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны/наступления.

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С 1 апреля правительство ввело новую форму дополнительного финансового поощрения для военнослужащих в размере 70 тысяч гривен. Эта инициатива может быть реализована уже в текущем месяце. Она предусматривает дополнительное вознаграждение для военнослужащих, находящихся на передовой, и не является заменой ранее установленной суммы в 100 тысяч гривен. Об этом сообщает портал АрмияInform.

По данным источника, это дополнительное финансовое поощрение могут получить военнослужащие всех вооруженных сил, включая Национальную гвардию, Службу безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны, Государственную пограничную службу, Службу специальной связи и информации, Государственную службу специальной связи и защиты информации, а также сотрудники полиции. Этот бонус предназначен именно для тех, кто активно участвует в защите страны и находится в прямом контакте с противником.

Эту доплату смогут получать военнослужащие, осуществляющие выполнение боевых или специальных заданий в первом эшелоне обороны или наступления, а также те, кто находится на расстоянии до ротного опорного пункта.

Этот дополнительный бонус также предоставляется тем, кто выполняет боевые задачи между позициями украинских вооруженных сил и агрессора, как на оккупированных территориях, так и на территории вражеского государства.

Следовательно, военнослужащие, находящиеся на передовой, теперь имеют потенциальную возможность получать свыше 190 тысяч гривен.

денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн);

100 тыс. грн "боевых";

70 тыс. грн вознаграждения.

Однако , существуют некоторые нюансы относительно этой выплаты. В отличие от ежемесячной выплаты "боевых", где сумма зависит от количества дней, проведенных на выполнении боевых задач, выплата в размере 70 тысяч гривен не привязана к конкретному месяцу. Вместо этого она должна быть осуществлена, когда суммарно будет набрано 30 дней выполнения боевых задач.

Напомним, недавно замглавы Минцифры Александр Борняков рассказал, кого в Украине нельзя забронировать от мобилизации. По его словам, есть две категории граждан.

Также Фокус подробно объяснял, как украинским военным, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, получить выплаты от государства.