Украинским военным, получившим ранение или травму, выплачивают помощь: как оформить

Рассчитывать на выплату можно в течение 3 лет после ранения. Получить ее можно даже после увольнения с военной службы.

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Украинские военнослужащие, которые получили травмы на передовой, могут получить выплаты от государства. О том, что для этого нужно делать, рассказали в Министерстве обороны Украины.

Военнослужащие, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание могут рассчитывать на единовременную денежную помощь (ЕДП). Главное условие — справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая устанавливает инвалидность или процент потери трудоспособности воином.

"Право на помощь можно реализовать не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности", — отметили в Минобороны.

Если лицо продолжает служить, оно должно подать рапорт командиру воинской части. Когда копии документов приняты и заверены, часть выдает заключение о возможности назначения ЕДП и направляет его в министерство. Там комиссия принимает решение о назначении выплаты.

Если ЕДП согласована, Минобороны сообщает об этом воинскую часть. Та уже передает информацию бойцу и выплачивает средства, когда получает их от министерства.

В случае с теми, кто уволился из ВСУ, процедура несколько иная. Такие защитники должны обращаться в ТЦК, где стоят на учете. Далее все происходит как и с воинской частью, но ее функции фактически выполняет военкомат.

"Законодательством устанавливается четкий перечень документов, которые нужно подать. Так, по месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных", — пояснили в Минобороны.

Чтобы подать заявку на ЕДП, необходимо подготовить копии таких документов:

паспорт;

идентификационный номер;

номер банковского счета;

справка об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданная командиром воинской части (в случае получения ранения, травмы, контузии, увечья);

постановление ВВК о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справка МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;

выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

"Для тех, кто уволился из ВСУ, дополнительно подается выписка из приказа воинской части об исключении из списков в связи с увольнением", — добавили в Минобороны.

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