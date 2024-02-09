Некоторым мобилизованным выплатят по 30 тысяч гривен помощи в феврале: кого это касается

Единовременная денежная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение мобилизованных. Денежная помощь будет начисляться на социальный (зарплатный) счет.

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Киев предоставит единовременное пособие мужчинам, которых мобилизовали в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года. Военные автоматически получат 30 тысяч гривен на зарплатный счет. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности.

"Единовременная материальная помощь мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически — без участия мобилизованного", — говорится в сообщении.

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Мужчины с муниципальными карточками "Карточка киевлянина" получат денежную выплату на свой карточный счет. Для этого Киевский городской ТЦК и СП ежемесячно будет предоставлять Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных.

Что нужно для получения денежной помощи

Мобилизованный человек должен предоставить ТЦК и СП следующие документы:

копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

На основании этого Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять единовременную денежную помощь. Первые выплаты состоятся до конца февраля.

"Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев", — добавили в сообщении.

Напомним, председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что дополнительная мобилизация может стоить около 720 миллиардов гривен. По ее словам, это примерно 22,5% всех расходов на 2024 год.

Ранее начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что после получения повестки военнообязанные должны явиться в ТЦК, пройти ВВК и обновить свои военно-учетные данные.