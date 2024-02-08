Мобилизация в Украине: кто потеряет отсрочку от призыва по новому закону

Новый законопроект подразумевает, что для некоторых категорий государственной службы количество военнообязанных сотрудников, которые могут быть официально забронированы от мобилизации, сократится до 50%.

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Проект закона о мобилизации, который депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении 7 февраля, подразумевает изменения в бронировании военнообязанных, о чем пишет OBOZ.UA.

Сообщается, что бронирование — это временная отсрочка от мобилизации ключевым работникам предприятия, компании, учреждения или орагнизации, которые критически важны для обеспечения их работы.

В материале говорится, что сейчас бронь могут получить все военнообязанные работники государственных органов, если это необходимо. Однако новый законопроект подразумевает, что некоторые категории госслужбы потеряют до 50% военнообязанных, которые могут получить бронь от мобилизации.

Так, законопроект №10449 предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

На должностях государственной службы категории "А", главами областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные. Однако работники государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления – только до 50% количества военнообязанных;

В полиции, в Национальном антикоррупционном бюро, в Государственном бюро расследований, в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Службе судебной охраны, в судах, в других органах системы правосудия и досудебного расследования, в патронатных службах за исключением военнообязанных, указанных в предыдущем пункте;

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы, в случае если это необходимо для их выполнения;

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

издание пишет, что критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, которые критически важны для таких предприятий, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что Минобороны приветствовало голосование за законопроект о мобилизации. В ближайшее время представители ведомства совместно с нардепами будут анализировать правки к законопроекту №10449. Планируют поддерживать только те, которые повысят эффективность мобилизации.