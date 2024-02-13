Около 9400 производств: в Нацполиции рассказали о наказании за игнорирование повестки

В суд направлено 2600 производств в отношении мужчин, которые проигнорировали повестку. В 2022 году суд вынес 250 приговоров, в 2023 — около 300, рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

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Национальная полиция расследует около 9400 производств в отношении уклонистов от мобилизации. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил, что больше всего случаев игнорирования повесток мужчинами зафиксировано в Одесской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом он сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

Он рассказал, что обычно уголовные производства по уклонению от службы начинаются по инициативе ТЦК и СП, поскольку полиция не может знать, кто уклонился, проигнорировал повестку, не появился после прохождения ВВК. Правоохранители начинают работать после того, как получают списки таких лиц.

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"Что касается статистики, то расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В суд направлено 2600 производств", — сказал Максим Цуцкиридзе.

По его словам, такие дела медленно рассматриваются в судах из-за нагрузки на судей, однако уже есть приговоры. В 2022 году их вынесли 250 людям, в 2023 — около 300.

"Все же, чтобы люди чувствовали, что обратимости наказания нет по этому преступлению, судам надо еще поработать", — подчеркнул он.

Наказание для мужчин, уклоняющихся от призыва

В большинстве случаях мужчины, уклоняющиеся от призыва, получают условные сроки, рассказал Максим Цуцкиридзе.

"Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы относительно непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он пригоден", — сообщил он.

Цуцкиридзе заметил, что нужно распределять, когда наступает момент уклонения. В частности, нужно выяснить, почему человек не явился в ТЦК после первой повестки. В Украине много ВПЛ, а потому доказать, что такой человек получил повестку и умышленно уклонился от мобилизации — сложно. Однако правоохранители устанавливают, был ли мужчина уведомлен о повестке.

"Показания соседей или родственников нам тоже служат в некоторых случаях доказательствами того, что лицо было осознано о том, что должно явиться в ТЦК и мобилизоваться", — добавил он.

Напомним, новый законопроект о мобилизации предусматривает изменения в процессе бронировании военнообязанных. В частности, некоторые категории госслужащих могут потерять бронь.

Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что дополнительная мобилизация может стоить около 720 миллиардов гривен.