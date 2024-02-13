Близько 9400 проваджень: у Нацполіції розповіли про покарання за ігнорування повістки

До суду скеровано 2600 проваджень щодо чоловіків, які проігнорували повістку. У 2022 році суд виніс 250 вироків, у 2023 — близько 300, розповів перший заступник голови Національної поліції України — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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Національна поліція розслідує близько 9400 проваджень щодо ухилянтів від мобілізації. Перший заступник голови Національної поліції України — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявив, що найбільше випадків ігнорування повісток чоловіками зафіксовано в Одеській, Закарпатській, Львівській і Чернівецькій областях. Про це він повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Він розповів, що зазвичай кримінальні провадження щодо ухилення від служби розпочинаються за ініціативою ТЦК та СП, оскільки поліція не може знати, хто ухилився, проігнорував повістку, не з'явився після проходження ВЛК. Правоохоронці починають працювати після того, як отримують списки таких осіб.

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"Що стосується статистики, то розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень", — сказав Максим Цуцкірідзе.

З його слів, такі справи повільно розглядаються у судах через навантаження на суддів, проте вже є вироки. У 2022 році їх винесли 250 людям, у 2023 — близько 300.

"Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", — наголосив він.

Покарання для чоловіків, що ухиляються від призову

У більшості випадках чоловіки, що ухиляються від призову, отримують умовні терміни, розповів Максим Цуцкірідзе.

"Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний", — повідомив він.

Цуцкірідзе зауважив, що потрібно розподіляти, коли настає момент ухилення. Зокрема, потрібно з'ясувати, чому чоловік не з'явився до ТЦК після першої повістки. В Україні багато ВПО, а тому довести, що така людина отримала повістку і умисно ухилилася від мобілізації — складно. Проте правоохоронці встановлюють, чи був чоловік повідомлений про повістку.

"Свідчення сусідів чи родичів нам теж слугують в деяких випадках доказами того, що особа була усвідомлена про те, що повинна з’явитись до ТЦК і мобілізуватись", — додав він.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію передбачає зміни в процесі бронюванні військовозобов'язаних. Зокрема, деякі категорії держслужбовців можуть втратити бронь.

Раніше голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що додаткова мобілізація може коштувати близько 720 мільярдів гривень.