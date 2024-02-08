Мобілізація в Україні: хто втратить відстрочку від призову за новим законом

Новий законопроєкт передбачає, що для деяких категорій державної служби кількість військовозобов'язаних співробітників, які можуть бути офіційно заброньовані від мобілізації, скоротиться до 50%.

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Проєкт закону про мобілізацію, який депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні 7 лютого, передбачає зміни в бронюванні військовозобов'язаних, про що пише OBOZ.UA.

Повідомляється, що бронювання — це тимчасове відтермінування від мобілізації ключовим працівникам підприємства, компанії, установи або організації, які є критично важливими для забезпечення їхньої роботи.

У матеріалі йдеться, що зараз бронь можуть отримати всі військовозобов'язані працівники державних органів, якщо це необхідно. Однак новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії держслужби втратять до 50% військовозобов'язаних, які можуть отримати бронь від мобілізації.

Так, законопроєкт №10449 передбачає, що бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

На посадах державної служби категорії "А", головами обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів — усі військовозобов'язані. Однак працівники державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування — лише до 50% кількості військовозобов'язаних;

У поліції, у Національному антикорупційному бюро, у Державному бюро розслідувань, в органах прокуратури, у Бюро економічної безпеки, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Службі судової охорони, у судах, в інших органах системи правосуддя та досудового розслідування, у патронатних службах за винятком військовозобов'язаних, зазначених у попередньому пункті;

На підприємствах, в установах і організаціях, яким установлено мобілізаційні замовлення, у разі якщо це необхідно для їх виконання;

На підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

видання пише, що критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, які є критично важливими для таких підприємств, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що Міноборони привітало голосування за законопроєкт про мобілізацію. Найближчим часом представники відомства спільно з нардепами аналізуватимуть правки до законопроєкту №10449. Планують підтримувати лише ті, які підвищать ефективність мобілізації.