Мобилизация 500 тыс. украинцев: Жорин объяснил, как должны действовать ТЦК (видео)

Заместитель командира 3-й ОШБр объяснил, что мобилизация 500 тысяч человек не гарантирует победу в войне. По его мнению, гражданам нужно объяснить, что войскам постоянно будут нужны новые бойцы.

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Украинской власти не нужно озвучивать цифру о мобилизации 500 тысяч украинцев. Вместо этого нужно сначала наладить воинский учет, а потом ловить уклонистов. Свою оценку работы Территориальных центров комплектования (ТЦК) и предложений по изменениям системы мобилизации заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин высказал в эфире шоу журналистки Натальи Мосийчук.

В эфире прозвучал вопрос, каким должен быть механизм массовой мобилизации в армию: что делать, чтобы в армии оказались первые 100 тыс. военнообязанных, а затем следующие 100 тысяч. До каких пор будут происходить такие наборы? Сколько же людей нужно? В ответ Жорин отметил, что нет смысла озвучивать какое-то число, потому что в любом случае оно будет меняться. Тем временем люди будут пугаться, слыша какие-то предположения.

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Законопроект о мобилизации: кто может получить бронирование от призыва

"Считаю, что вообще нельзя называть цифры. Потому что это будет неправда, и каждый раз любую цифру, которую мы назовем, мы дойдем до того, что потом надо будет другая".

Военное командование не может точно посчитать, сколько же людей нужно мобилизовать в армию, чтобы, например, выиграть в войне, — считает командир.

"Нужны, чтобы люди поняли, не решит вопрос даже 500 000 человек — как будто мы 500 000 человек получим и победим в войне: нет, так не будет".

Жорин объяснил, что не существует как-то танка или самолета, который принесет победу, а "побеждать все равно придется украинцам, которые постоянно нужны будут в армии".

Также заместитель командира 3 ОШБр ВСУ отреагировал на вопрос, как наладить мобилизацию, учитывая то, что Силам обороны требуется пополнение. По его мнению, нужно действовать в несколько этапов.

Сначала ТЦК должны поставить на воинский учет всех военнообязанных. Затем — призывать не тех, кто "попался", а тех, кто именно сейчас нужен армии. И после этого можно начинать влиять на людей, которые уклоняются от выполнения долга.

Еще одно направление, о котором упомянул Жорин — базовая военная подготовка. По его довоенному опыту, она полезна. Например, 90% людей с курсов, которые он вел до начала вторжения, в 2022 году пошли воевать. Причина такого поведения: они "не боялись, поскольку у них были ответы на вопросы, ответов на которые нет у гражданских людей".

Мобилизация в Украине — детали законопроекта

Отметим, 30 января 2024 года Верховная Рада получила от Кабмина вторую версию законопроекта №10449 о внесении изменений в систему мобилизации и военной службы. 7 февраля законопроект прошел первое чтение, — за него проголосовали большинство народных депутатов.

Основные темы, которых касается документ:

Как пояснил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, законопроект могут проголосовать окончательно до конца февраля, а к началу апреля он может начать действовать.

Напоминаем, в Минобороны прокомментировали голосование нардепов по первому чтению законопроекта 10449. Тем временем 9 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал первое обращение после назначения на должность.