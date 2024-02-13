Українським військовим, які отримали поранення або травму, виплачують допомогу: як оформити

Розраховувати на виплату можна впродовж 3 років після поранення. Отримати її можна навіть після звільнення з військової служби.

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Українські військовослужбовці, які отримали травми на передовій, можуть отримати виплати від держави. Про те, що для цього потрібно робити, розповіли у Міністерстві оборони України.

Військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу (ОГД). Головна умова — довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка встановлює інвалідність або відсоток втрати працездатності воїном.

"Право на допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності", — зазначили у Міноборони.

Якщо особа продовжує служити, вона має подати рапорт до командира військової частини. Коли копії документів прийняті та засвідчені, частина видає висновок щодо можливості призначення ОГД та надсилає його у міністерство. Там комісія ухвалює рішення про призначення виплати.

Якщо ОГД погоджена, Міноборони повідомляє про це військову частину. Та вже передає інформацію бійцю та виплачує кошти, коли отримує їх від міністерства.

У випадку з тими, хто звільнився із ЗСУ, процедура дещо інша. Такі захисники мають звертатись у ТЦК, де стоять на обліку. Далі усе відбувається як і з військовою частиною, але її функції фактично виконує військкомат.

"Законодавством встановлюється чіткий перелік документів, які потрібно подати. Так, за місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних", — пояснили у Міноборони.

Щоб подати заявку на ОГД, необхідно підготувати копії таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

номер банківського рахунку;

довідка про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідка МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витяг з наказу командира військової частини про виключення із списків у зв’язку зі звільненням.

"Для тих, хто звільнився зі ЗСУ, додатково подається витяг з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням", — додали у Міноборони.

Нагадаємо, у Нацполіції озвучили кількість справ проти ухилянтів, за якими проводяться розслідування. Найбільше випадків ігнорування повісток зафіксували у чотирьох областях.

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