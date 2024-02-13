Хто точно не може бути призваний під час мобілізації: у ТЦК пояснили (відео)

За словами представника Полтавського ОТЦК і СП Романа Істоміна, призов на строкову службу під час воєнного стану не проводиться, але процес приписки залишається актуальним.

Related video

Громадяни України чоловічої статі віком до 27 років не підлягають призову під час мобілізації. Ці громадяни не включені до військового обліку зобов'язаних до військової служби. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки майор Роман Істомін.

Військовий облік, як зазначає Істомін, охоплює облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Хто такий військовозобов'язаний?

Призовник: юнак, якому виповнилося 17 років, після отримання приписного посвідчення.

юнак, якому виповнилося 17 років, після отримання приписного посвідчення. Військовозобов'язаний: чоловік, який досяг 27 років, після рішення призовної комісії.

Призов на строкову службу під час воєнного стану не проводиться, але процес приписки залишається актуальним. Для призову на строкову службу необхідне досягнення 17-річного віку та отримання приписного посвідчення.

Зазначається, що до військового обліку військовозобов'язаних входять громадяни чоловічої статі з 27 років, ухвалюють рішення про їхнє переведення з військового обліку призовників. У разі придатності до військової служби, людина переводиться на військовий облік військовозобов'язаних.

Істомін наголосив, що громадянин віком до 27 років не може бути мобілізований через чинне законодавство, оскільки його немає у військовому обліку зобов'язаних до військової служби. За контрактом його можуть призвати з 21 року, однак за мобілізацією в облік він потрапляє тільки з 27 років.

Зазначимо, що уряд України вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію з пропозицією знизити призовний вік до 25 років.

Нагадаємо про те, кого з жінок можуть мобілізувати, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію. Стати на військовий облік знадобиться жінкам із медичною або фармацевтичною професією.

Також повідомлялося про те, як зміниться порядок вручення повісток після ухвалення законопроєкту.