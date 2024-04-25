Зарплати військових в Україні: хто може отримувати 190 тисяч гривень

Отримати доплати зможуть ті військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони/наступу.

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З 1 квітня уряд запровадив нову форму додаткового фінансового заохочення для військовослужбовців у розмірі 70 тисяч гривень. Ця ініціатива може бути реалізована вже в поточному місяці. Вона передбачає додаткову винагороду для військовослужбовців, які перебувають на передовій, і не є заміною раніше встановленої суми у 100 тисяч гривень. Про це повідомляє портал АрміяInform.

За даними джерела, це додаткове фінансове заохочення можуть отримати військовослужбовці всіх збройних сил, включно з Національною гвардією, Службою безпеки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Державною прикордонною службою, Службою спеціального зв'язку та інформації, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, а також співробітники поліції. Цей бонус призначений саме для тих, хто бере активну участь у захисті країни та перебуває в прямому контакті з противником.

Цю доплату зможуть отримувати військовослужбовці, які здійснюють виконання бойових або спеціальних завдань у першому ешелоні оборони або наступу, а також ті, хто перебуває на відстані до ротного опорного пункту.

Цей додатковий бонус також надається тим, хто виконує бойові завдання між позиціями українських збройних сил та агресора, як на окупованих територіях, так і на території ворожої держави.

Отже, військовослужбовці, які перебувають на передовій, тепер мають потенційну можливість отримувати понад 190 тисяч гривень.

грошове забезпечення, яке залежить від звання, посади та вислуги років (мінімум 20 100 грн);

100 тис. грн "бойових";

70 тис. грн винагороди.

Однак, існують деякі нюанси щодо цієї виплати. На відміну від щомісячної виплати "бойових", де сума залежить від кількості днів, проведених на виконанні бойових завдань, виплата в розмірі 70 тисяч гривень не прив'язана до конкретного місяця. Натомість вона має бути здійснена, коли сумарно буде набрано 30 днів виконання бойових завдань.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів, кого в Україні не можна забронювати від мобілізації. За його словами, є дві категорії громадян.

Також Фокус докладно пояснював, як українським військовим, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, отримати виплати від держави.