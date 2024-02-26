200 тысяч для военных: в Минфине объяснили, где взять деньги на зарплаты

По словам министра финансов Сергея Марченко, при необходимости в правительстве готовы найти средства, чтобы увеличить выплаты украинским военным.

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Некоторые украинские военнослужащие действительно смогут получать выплаты в размере 200 тысяч гривен. Выполнить предложение президента Владимира Зеленского и повысить зарплаты защитникам вполне реально, если с этим помогут западные партнеры, а Украина, в свою очередь, увеличит собственное производство, благодаря чему поступления в бюджет тоже возрастут. Об этом сказал в эфире телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, в 2022 и в 2023 годах правительство вносило правки в бюджет, чтобы увеличить расходы на Вооруженные силы. Поэтому и в 2024 году, если понадобится, дополнительные средства будут найдены.

"Мы делаем все возможное, чтобы такие средства у нас были. Поэтому все расходы, в которых будут нуждаться наши военные — мы будем искать", — сказал Сергей Марченко.

Планируется, что по 200 тысяч гривен будут выплачивать военным, которые уже два года защищает Украину непосредственно в зоне боевых действий. Именно этим военнослужащим президент предложил ежемесячно вместо боевых 100 тысяч гривен выплачивать 200 тысяч.

Новые выплаты для бойцов ВСУ

13 февраля стало известно, что в Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали законопроектом №11012, в котором предложено увеличивать зарплаты военнослужащих через шесть месяцев пребывания в ВСУ, в частности в 1,5 раза. Также документ устанавливает денежное обеспечение для мобилизованных в размере трех тысяч долларов, для сержантов — четырех тысяч долларов, а для офицеров — пяти тысяч долларов.

Кроме того, в Украине хотят откорректировать сумму выплат, которые получают ветераны войны. Так, бойцы, получившие инвалидность, должны получать минимум:

15 тысяч гривен — третья группа;

20 тысяч гривен — вторая группа;

25 тысяч гривен — первая группа.

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Напомним, недавно замглавы Минцифры Александр Борняков рассказал, кого в Украине нельзя забронировать от мобилизации. По его словам, есть две категории граждан.

Также Фокус подробно объяснял, как украинским военным, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, получить выплаты от государства.