В два раза: Зеленский на встрече с фракцией "Слуг" поручил повысить зарплаты военным, — нардеп

По словам нардепа Юрия Мысягина, свое предложение глава государства высказал во время вечерней встречи с представителями "Слуги народа". Это будет относиться к тем бойцам, которые уже давно на передовой.

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Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут значительно увеличить сумму выплат, однако коснется это не всех. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин 21 февраля.

По его словам, о повышении зарплат для военнослужащих стало известно во время вечерней встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа". Сумма выплат должна составлять 200 тысяч гривен в месяц.

"Президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен", — пишет Юрий Мысягин.

Президент мог приказать значительно повысить зарплаты военнослужащим Фото: Скриншот

Анонимный собеседник журналистов "ТСН" также подтверждает, что повышение выплат обсуждалось на заседании.

Больше информации по этому поводу не прозвучало. Когда собираются внедрить новую систему зарплат — также неизвестно. В традиционном вечернем обращении к народу глава государства не поднимал эту тему.

Отдельно было отмечено, что сейчас проходит аудит в ВСУ и новому Главнокомандующему удалось найти тысячи военных, которые ни разу не посещали зону боевых действий за время полномасштаюной войны. Сейчас их будут активно туда привлекать.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Владимир Зеленский впервые за 2 года собрал народных депутатов фракции "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия поделился подробностями. По его словам, встреча была запланирована еще в конце 2023 года и была посвящена ситуации на фронте, экономики, международной поддержки и единства украинцев.

Также 15 января сообщалось, кто и при каких условиях из военнослужащих получит 50 тысяч гривен доплаты. Дополнительное вознаграждение военнослужащим командования и штаба части или подразделения добавляется к зарплате и осуществляется за дни выполнения заданий.