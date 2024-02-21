Удвічі: Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуг" доручив підвищити зарплати військовим, — нардеп

За словами нардепа Юрія Мисягіна, свою пропозицію глава держави висловив під час вечірньої зустрічі з представниками "Слуги народу". Це стосуватиметься тих бійців, які вже давно на передовій.

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Бійцям Збройних сил України (ЗСУ) можуть значно збільшити суму виплат, однак торкнеться це не всіх. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін 21 лютого.

За його словами, про підвищення зарплат для військовослужбовців стало відомо під час вечірньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з депутатами. Сума виплат має становити 200 тисяч гривень на місяць.

"Президент сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплату до 200 000 гривень", — пише Юрій Мисягін.

Президент міг наказати значно підвищити зарплати військовослужбовцям Фото: Скриншот

Анонімний співрозмовник журналістів "ТСН" також підтверджує, що підвищення виплат обговорювали на засіданні.

Більше інформації з цього приводу не прозвучало. Коли збираються впровадити нову систему зарплат — також невідомо. У традиційному вечірньому зверненні до народу глава держави не порушував цю тему.

Окремо було зазначено, що зараз відбувається аудит у ЗСУ і новому Головнокомандувачу вдалося знайти тисячі військових, які жодного разу не відвідували зону бойових дій за час повномасштабної війни. Зараз їх будуть активно туди залучати.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що Володимир Зеленський уперше за 2 роки зібрав народних депутатів фракції "Слуга народу". Голова фракції Давид Арахамія поділився подробицями. За його словами, зустріч була запланована ще наприкінці 2023 року і була присвячена ситуації на фронті, економіці, міжнародній підтримці та єдності українців.

Також 15 січня повідомлялося, хто і за яких умов із військовослужбовців отримає 50 тисяч гривень доплати. Додаткова винагорода військовослужбовцям командування та штабу частини або підрозділу додається до зарплати та здійснюється за дні виконання завдань.