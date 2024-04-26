На 4 тисячі більше: в Мінекономіки пояснили, чому в Україні зросли зарплати

Протягом року айтівцям збільшили зарплату на 8 тис. грн. Тим часом громадяни, які працюють в освітній сфері, мають зростання зарплат лише на 300 грн.

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З січня 2023 по березень 2024 року в Україні на 4 тис. грн зріс рівень зарплат, які роботодавці пропонують потенційним працівникам. Водночас є зростання зарплат у різних секторах економіки. Найбільше покращення відчули айтівці, найменше — освітяни. Про причини зростання зарплат розповіли на порталі Міністерства економіки України.

26 квітня на порталі Мінекономіки опублікували дані моніторингу подій в економіці станом на березень 2024 року. У документі з 27 сторінок дві сторінки присвячені ринку праці в Україні та одна сторінка — міграції. З одного боку, ринок праці втратив 6,486 млн українців, які стали біженцями. З іншого боку, у громадян, які залишились в Україні, зростає зарплата.

В Мінекономіки порівняли рівень зарплат, вказаних у резюме та вакансіях, розміщених на порталах працевлаштування, а також за даними Держстату. Помітили зростання, в середньому, на 20%:

у резюме вказувалась бажана зарплата спершу 16 464 грн, через рік — 19 873 грн (початок 2023 і початок 2024 відповідно). Приріст — 3 409 грн;

у вакансіях — спершу 14 715 грн, потім — 18 728. Приріст — 4 013 грн;

середня зарплата — спершу 15 436 грн, потім — 19 231 грн. Зростання — на 3 795 грн.

Зарплати в Україні — рівень резюме та вакансій Фото: Мінекономіки

У звіті відомства пояснили тенденцію зростання зарплат. На думку урядовців, причиною цього є намагання підприємців відшукати і втримати кваліфікованих працівників. Водночас внаслідок війни (міграції, біженства, служби в ЗСУ, руйнування підприємств) відчувається брак фахівців і загалом є "дисбаланс ринку праці".

Також Мінекономіки навело дані про зміни рівня зарплат:

найбільші зарплати отримують працівники сфери "інформація та телекомунікація" — 30 829 грн і 37 946 грн (2023 та 2024 рр. відповідно);

найменші зарплати — у працівників освіти: у 2023 — 11 999 грн, у 2024 — 12 300 грн.

В умовних "айтівців" зарплата зросла за рік на 8 тис. грн, у освітян — на 300 грн.

Зарплати в Україні — зарплати у різних сферах 2024 Фото: Мінекономіки

Зазначимо, згідно з оцінками Нацбанку очікуваний рівень інфляції у 2024 році складатиме 4–6%.

Зарплати в Україні — деталі

Раніше Фокус розповідав про різницю у рівні підвищення зарплат у різних регіонах України. З'ясувалось, що у Вінниці та в Херсоні працівникам підіймають зарплату відразу на 1 тис. грн. Менші показники у Запоріжжя та Житомира — тут підвищення у межах 500–800 грн.

Нагадуємо, 25 квітня з'явились результати опитування українців щодо можливості зростання заробітку. Більш як 70% українців впевнені, що найближчим часом їм збільшать зарплату. Деякі категорії громадян можуть отримувати 190 тис. грн на місяць: ідеться про бійців ЗСУ, які беруть участь у боях.