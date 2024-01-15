Зарплати в Україні знову змінилися: кому і наскільки підвищили виплати

В Україні підвищили посадові оклади працівникам бюджетної сфери, оскільки в перший день 2024 року було переглянуто розмір мінімальної зарплати. За даними уряду, тепер посадові оклади розраховуватимуться від суми у понад три тисячі гривень.

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Із січня 2024 року бюджетники отримуватимуть підвищені зарплати. Про це йдеться в постанові Кабміну України № 23.

"Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 року розраховують виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень", — ідеться в постанові уряду.

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До січня поточного року посадові оклади розраховували виходячи з посадового окладу працівника першого тарифного розряду в розмірі 2 893 гривні. Ця норма діяла з 1 грудня 2021 року. Тобто базовий оклад тепер підвищився на 10,4%.

Зазначимо, що зарплати бюджетникам підвищують у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати в Україні. Як відомо, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становить не 6,700 гривні, а 7 100 гривень. З 1 мінімальну зарплату перерахують ще раз і підвищать до 8 тисяч гривень.

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Тому після підвищення мінімалки змінюються і зарплати бюджетників.

Як зростуть зарплати у 2024 році

Цього року збережеться дефіцит робітників, також роботодавці шукатимуть працівників у медицині, фармацевтиці, у сфері краси. Про це Фокус писав у своїй статті: "Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату 2024 року в Україні".

Як пояснила HR експертка, власниця HR-агенції Домініка Іванова-Бекар, особливо гостро нестача відчуватиметься в прифронтових областях. Тому зарплати населення 2024 року зростатимуть під впливом кількох чинників.

"По-перше, економічні чинники — це зростання вартості життя, сповільнене відносно минулого року, але відчутний рівень інфляції. По-друге, більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати найкращих і утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати", — розповіла вона.

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Іванова-Бекар також зазначила, що 2024 року більшість компаній планує підвищити зарплати в середньому на 10-15%.

Також нагадаємо, що Кабмін 29 грудня 2023-го ухвалив рішення підвищити зарплату громадянам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів.