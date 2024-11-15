Мінімальна зарплата в Україні: на які суми можна розраховувати у 2025 році

Фінансування соціальної сфери залишатиметься стабільним і протягом наступного року.

У 2024 році мінімальна зарплата зростала двічі. З 1 січня цей показник збільшився до 7 100 гривень, а вже у квітні сягнув — 8 000 гривень. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Media Center Ukraine.

Мінімальна зарплата у 2025 році — як зміниться

За його словами, нового зростання деяких соцпоказників наступного року все ж не очікується.

"На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає можливості підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", — заявив він.

Марченко зазначив, що фінансування соціальної сфери залишатиметься стабільним і протягом наступного року.

Кабінет міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Згідно з документом, незмінними залишаться:

мінімальна пенсія;

мінімальна зарплата;

прожитковий мінімум.

Згідно з декларацією, наступні зміни зазначених показників відбудуться вже у 2028 році.

Нагадаємо, що внаслідок реформи 2017 року в Україні майбутні пенсії було знижено майже на третину. Наразі українець із середньою зарплатою (18,8 тис. грн) і повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію всього в 4,7 тис. грн.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.