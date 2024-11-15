Минимальная зарплата в Украине: на какие суммы можно рассчитывать в 2025 году
Финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.
В 2024 году минимальная зарплата росла дважды. С 1 января этот показатель увеличился до 7 100 гривен, а уже в апреле достиг – 8 000 гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на Media Center Ukraine.
Минимальная зарплата в 2025 году — как изменится
По его словам, нового роста некоторых соцпоказателей в следующем году все же не ожидается.
"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", — заявил он.
Марченко отметил, что финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.
Кабинет министров утвердил Бюджетную декларацию на 2025–2027 годы. Согласно документу, неизменными останутся:
- минимальная пенсия;
- минимальная зарплата;
- прожиточный минимум.
Согласно декларации, следующие изменения указанных показателей состоятся уже в 2028 году.
Напомним, что в результате реформы 2017 года в Украине будущие пенсии были снижены почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию всего в 4,7 тыс. грн.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.