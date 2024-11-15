Минимальная зарплата в Украине: на какие суммы можно рассчитывать в 2025 году

Финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.

В 2024 году минимальная зарплата росла дважды. С 1 января этот показатель увеличился до 7 100 гривен, а уже в апреле достиг – 8 000 гривен. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на Media Center Ukraine.

Минимальная зарплата в 2025 году — как изменится

По его словам, нового роста некоторых соцпоказателей в следующем году все же не ожидается.

"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", — заявил он.

Марченко отметил, что финансирование социальной сферы будет оставаться стабильным и в течение следующего года.

Кабинет министров утвердил Бюджетную декларацию на 2025–2027 годы. Согласно документу, неизменными останутся:

минимальная пенсия;

минимальная зарплата;

прожиточный минимум.

Согласно декларации, следующие изменения указанных показателей состоятся уже в 2028 году.

Напомним, что в результате реформы 2017 года в Украине будущие пенсии были снижены почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию всего в 4,7 тыс. грн.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.