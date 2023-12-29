В Україні підвищили зарплати громадянам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Керівник обласної військової адміністрації визначатиме перелік робіт, за які виплачується відповідна надбавка, розповіли у Мінінтеграції.

Related video

Уряд підвищив заробітних плат громадянам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомила пресслужба Мінінтеграції 29 грудня у Telegram.

Важливо

Понад 50 тисяч гривень: хто з українців може отримати виплати від ЮНІСЕФ

На територіях, де ведуться активні бойові дії, працівникам передбачили можливість збільшити удвічі відповідні суми надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів. Виплати здійснюватимуться з розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Керівник обласної військової адміністрації визначатиме перелік робіт, за які виплачується така надбавка. Для державних службовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій, посадові оклади визначатимуться за певними нормами. Розрахунок здійснюватимуть з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

Пенсії та виплати ВПО – нові зміни з 1 січня 2024 року

В Україні деяким пенсіонерам дозволили не проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" для отримання виплат до 31 березня 2024 року. Зміна стосується внутрішньо переміщених осіб, яких взяли на облік до 24 лютого 2022 року.

Процедура ідентифікації дозволить їм не втратити соціальні виплати. Тим часом у Кабміні вирішили й надалі пролонгувати термін проходження процедури.

Нагадаємо, 27 грудня в українському Кабміні попередили стосовно можливості тимчасово припинити виплати пенсій та зарплат населенню, якщо Захід не надають фінансову допомогу на початку 2024 року. Зі слів керівниці Міністерства економіки Юлії Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн учителів. Також без виплат пенсій можуть залишитися 10 мільйонів громадян.