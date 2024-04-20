Американская Westinghouse: Старт проекта строительства новых энергоблоков на ХАЭС свидетельствует о намерениях Украины усиливать энергетическую безопасность

Компания Westinghouse отметила, что старт проекта строительства энергоблоков №5 и №6 на Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 свидетельствует о намерениях Украины усиливать энергетическую безопасность и является важным шагом в выполнении обязательств согласно подписанному в 2022 году Меморандуму о взаимопонимании по развитию девяти реакторов AP1000 в Украине.

Related video

Об этом компания сообщила в официальном релизе. "Для Westinghouse большая честь быть надежным партнером, который поддерживает Украину в ее стремлении получить чистую, надежную и безопасную энергию для будущих поколений", — отметил важность партнерства с Украиной Президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман. По словам Министра энергетики Украины Герман Галущенко, объекты, которые планируется построить на Хмельницкой АЭС, позволят Украине осуществить крупнейшее восстановление со времен Второй мировой войны.

"В 2020 году мы подписали соглашение о разработке топлива для реакторов типа ВВЭР-440 на пять лет. Но после полномасштабного вторжения мы значительно ускорили этот процесс и сделали невозможное — Westinghouse вместе с украинскими специалистами разработали это топливо вдвое быстрее", — отметил глава Минэнерго. В свою очередь, во время торжественного события посол США в Украине Бриджит Бринк приветствовала усилия Правительства Украины и компании Westinghouse и Энергоатома, направленные на определение приоритетов и продолжение развития ядерной энергетики Украины, несмотря на продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. "Это значительный шаг для энергетической независимости Украины", — сказала она.

"Компания Westinghouse является нашим надежным стратегическим артнером: и в разработке и загрузке альтернативного топлива в реакторы ВВЭР, и в создании линии по производству топлива в Украине, и в строительстве новых энергоблоков с использованием технологии Westinghouse AP1000. Во время войны мы не остановились, а наоборот углубили и ускорили наше сотрудничество, — отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.