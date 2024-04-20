Американська Westinghouse: Старт проєкту будівництва нових енергоблоків на ХАЕС засвідчує наміри України посилювати енергетичну безпеку

Компанія Westinghouse наголосила, що старт проєкту будівництва енергоблоків №5 та №6 на Хмельницькій АЕС за технологією AP1000 засвідчує наміри України посилювати енергетичну безпеку І є важливим кроком у виконанні зобов’язань згідно з підписаним у 2022 році Меморандумом про взаєморозуміння щодо розбудови дев’яти реакторів AP1000 в Україні.

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Про це компанія повідомила в офіційному релізі. "Для Westinghouse велика честь бути надійним партнером, який підтримує Україну в її прагненні отримати чисту, надійну та безпечну енергію для майбутніх поколінь", — наголосив на важливості партнерства з Україною Президент і головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман. За словами Міністра енергетики України Герман Галущенко, об'єкти, які планується побудувати на Хмельницькій АЕС, дозволять Україні здійснити найбільше відновлення з часів Другої світової війни.

"У 2020 році ми підписали угоду про розробку палива для реакторів типу ВВЕР-440 на п'ять років. Але після повномасштабного вторгнення ми значно прискорили цей процес і зробили неможливе — Westinghouse разом з українськими фахівцями розробили це паливо вдвічі швидше", — зазначив очільник Міненерго. Своєю чергою, під час урочистої події посол США в Україні Бріджит Брінк привітала зусилля Уряду України та компанії Westinghouse та Енергоатому, спрямовані на визначення пріоритетів та продовження розвитку ядерної енергетики України, незважаючи на триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. "Це значний крок для енергетичної незалежності України", — сказала вона.

"Компанія Westinghouse є нашим надійним стратегічним артнером: і в розробці та завантаженні альтернативного палива в реактори ВВЕР, і в створенні лінії з виробництва палива в Україні, і в будівництві нових енергоблоків з використанням технології Westinghouse AP1000. Під час війни ми не зупинилися, а навпаки поглибили та прискорили нашу співпрацю, — зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.