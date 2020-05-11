Глава AirBaltic спрогнозировал, как изменятся цены на авиаперевозки

Директор airBaltic Мартиньш Гаусс сообщил, что стоимость авиаперелетов на самолетах авиакомпании в долгосрочной перспективе снизится, однако после восстановления сообщения будет небольшое повышение.

Об этом сообщает Delfi.

"Мы прогнозируем, что цены на билеты будут несколько ниже, чем до кризиса, поскольку расходы авиакомпаний на топливо и другие вещи будут ниже", – сказал Гаусс.

Кроме того, по его словам, при возобновлении авиаперевозок, цены на билеты будут выше, поскольку будет меньше рейсов.

Гаусс говорит, что в долгосрочной перспективе, наоборот, цены могут быть ниже, чем до кризиса, вызванного распространением Covid-19.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.