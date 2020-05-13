Нацбанк пополнил резервы на $560 млн и удержал гривну от резкого укрепления
На межбанковских торгах 12 мая "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры решили продать сразу $500 млн. Если бы эта сумма попала на межбанк в полном объеме, то она бы обвалила котировки доллара к уровням 2013 года и ниже, пишет finance.ua.
Но Нацбанк немедленно воспользовался ситуацией, купив все $500 млн по 26,815 грн. А потом еще купил у других продавцов $20 млн по 26,81 грн и $40–45 млн по 26,75.
Таким образом, НБУ спас от обвала доллар, пополнив при этом резервы на $560–565 млн.
Завершились торги 12 мая котировками 26,735 / 26,76 грн за доллар.
"Нафтогаз" устроил валютную распродажу потому, что ему необходимы гривны для обеспечения своей текущей деятельности и расчетов с бюджетом.
На 13 мая НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,79, что на 3 копейки меньше, чем было днем ранее.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный банк 23 апреля снизил учетную ставку на два процентных пункта - с 10% годовых до 8%. Также НБУ ожидает в 2020 году падение ВВП на 5%, ускорения инфляции до 6% и снижения учетной ставки на конец года до 7%.
- Кабмин из-за пандемии коронавируса и карантина принял постановление, которое вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка.