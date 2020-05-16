Глава НБУ спрогнозировал, что будет с курсом гривны после карантина

В Нацбанке не ожидают резких колебаний гривны относительно доллара после окончания карантина.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, пишет BBC.

По словам Смолия, в НБУ не прогнозируют, что после завершения карантина "все побегут покупать доллары". Напротив, население начнет тратить средства, так как накопился отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций", – сказал Смолий.

Также он заверил, что НБУ научился справляться с колебаниями курса.

"Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения", – добавил Смолий.

Он подчеркнул, что курс даже немного укрепился, поэтому НБУ выкупает доллары на рынке в международные резервы.

"За второй квартал мы выкупили почти 1 млрд долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", – отметил Смолий.

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