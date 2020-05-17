Из-за оттока заробитчан из Польши в Украину может не дойти $4 млрд валютных поступлений, – CASE

Около 12% украинских заробитчан, которые работали в Польше, вернулись в Украину. Реальные цифры могут быть еще выше.

Об этом речь шла на вебинаре, в котором приняли участие исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук, экономистка CASE Агнешка Кулеса и главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски.

Дело в том, что при подсчетах не учитывались сезонные работники, которых нет в официальной статистике. При этом, отмечается, что в польском агросекторе работало меньше украинских заробитчан, чем в промышленном и строительном секторах.

"Пока что промышленность и строительство, где занято самое большое количество украинцев, показывают относительную стабильность. Поэтому есть основания считать, что украинцы будут востребованы в Польше и после окончания карантина", – говорится в сообщении.

В то же время, по оценкам Козловски, если уровень безработицы в Польше будет превышать 10%, украинцам будет сложно устроиться на постоянную работу.

Как следствие – количество денежных переводов из Польши в Украину из-за коронавируса может сократиться на 30%. Боярчук, в свою очередь, уточняет, что падение доходов заробитчан на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в 2020 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце марта Bloomberg писал, что из Польши домой уехали около 20% украинских трудовых мигрантов. Это грозит обвалом польского строительного сектора.