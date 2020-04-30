29 апреля в течение дня длилась эпопея с вылетом из Борисполя на Лондон чартера МАУ с заробитчанами, имеющими длительные контракты на работу. Поздно вечером этот рейс таки вылетел к месту назначения. Ранее работников из Украины уже звали в Польшу и Финляндию. Но власти пока закрывают небо для заробитчан. Фокус поговорил с экспертами о том, чем такая политика обернется для страны и есть ли возможность заробитчанам трудоустроиться на родине.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам, однако требуется официальное обращение от стран, где ждут чартеры с заробитчанами. Пока с таким запросом обратилась только Финляндия.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", – отметил премьер.

Потребность в украинских заробитчанах

Многие страны мира из-за карантина и закрытых границ столкнулись с дефицитом рабочей силы. В Великобритании уже в конце марта говорили о необходимости закрыть 90 тыс. вакансий по сбору овощей и ягод, иначе урожай погибнет на полях. Тогда же крупные фермы стали заказывать чартеры для ввоза трудовых мигрантов из Восточной Европы. В начале апреля Германия также разрешила въезд в страну для 80 тыс. сезонных работников из других стран. Однако туда пока возвращаются на работу лишь жители Болгарии и Румынии. Вслед за западными соседями заговорила об организации спецперелетов и Польша. «Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай намного хуже. И желающих украинцев поехать на работу будет много», – пишет польское профильное издание Sadyogrody.pl со ссылкой на местных аграриев.

Для Польши заробитчане из Украины вообще имеет особую ценность. Как напоминает Павел Кравчук, эксперт общественной организации «Европа без барьеров», здесь в 2018 году 99% разрешений на сезонную работу получили украинцы. «Это 45 тыс. человек, на которых держится целая отрасль», – подчеркнул Кравчук в разговоре с Фокусом. Помимо агросектора может серьезно пострадать и строительная сфера Польши. Лишь за две первые недели карантина страну покинул каждый пятый украинский строитель, сообщает Bloomberg. Всего же, по разным оценкам, в Польше работает около 2 млн наших соотечественников.

О готовности перевозить украинцев для работы на полях в начале месяца заявила и Финляндия. 23 апреля из Украины даже вылетел чартер с 200 трудовыми мигрантами на борту, всего было намечено четыре таких перелета. Однако вслед за этим последовала неожиданная реакция украинского правительства, вызвавшая много вопросов у экспертов и самих заробитчан. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на очередном брифинге 28 апреля сообщил, что украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны на заработки. По его словам, у правительства в этом вопросе в приоритете здоровье и безопасность своих граждан. Чуть позже на сайте Кабмина появилась информация о том, что сейчас действительно поступают заявки от стран-партнеров, готовых принять украинских рабочих. Однако все решения по выезду трудовых мигрантов за границу будут приниматься точечно. Какой алгоритм рассмотрения заявок используют чиновники и кто такое разрешение уже получил, на портале не уточняется.

Несмотря на заявления власти, 29 апреля из Киева в Великобританию должен был вылететь самолет МАУ с украинскими работниками на борту. Однако за два часа до вылета авиакомпания получила запрет от Госавиаслужбы на осуществление рейса. В заявлении МАУ по этому поводу отмечается, что украинцы должны были выехать по долгосрочным договорам, а значит, в ближайшее время не потребовали бы обратной эвакуации и, следовательно, не представляют угрозы распространения Covid-19 в стране.

Непонятная и непоследовательная политика Украины в отношении выезда заробитчан вызвала недоумение у других стран. В той же Финляндии говорят о том, что могут вообще отказаться от привлечения украинских трудовых мигрантов, так как весенний сбор урожая уже начинается и люди нужны сейчас.

Амбициозные планы правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина» в свою очередь рассказал, что правительство надеется удержать вернувшихся украинцев дома. «За период карантина в Украину вернулось около 2 млн наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку», – сообщил глава правительства. И добавил, что эти люди могут быть полезными для развития экономики внутри государства. Премьер-министр считает, что украинская власть сможет создать полмиллиона рабочих мест. В частности, речь идет о проекте «Большая стройка», включающем строительство школ, детсадов, стадионов и 4 тыс. км дорог.

Павел Кравчук, эксперт организации «Европа без барьеров», к решению правительства о сохранении рабочей силы в стране относится скептически. Он считает, что людям надо дать возможность ехать на заработки по своему усмотрению, а не мешать им возвращаться к иностранным работодателям. К тому же, по мнению собеседника Фокуса, Денис Шмыгаль ошибается даже в количестве заробитчан. «Цифра в 2 млн трудовых мигрантов, вернувшихся домой, – это огромный фейк. Грустно, что премьер-министр позволяет себе распространять недостоверную информацию», – подчеркивает эксперт. По данным Пограничной службы Украины, с 13 по 20 марта в страну вернулось около 435 тыс. граждан, еще 136 тыс. украинцев приехало до 28 марта, когда границы закрылись для пассажирских перевозок. Как уточняет Кравчук, большинство долгосрочных мигрантов осталось в тех странах, где они работают. «Выехать обратно на сезонные работы не могут прежде всего те, кто работал по краткосрочным договорам», – уверен он. В связи с тем, что с Польшей наземная граница для проезда личного автотранспорта по-прежнему открыта, часть людей все равно сможет добраться на свои рабочие места. При этом гораздо безопаснее было бы отправить их организованно, а не в полуподпольном режиме, считает Кравчук.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, подтверждает, что украинцы уже потихоньку начинают возвращаться на свои рабочие места за границей. При этом эксперт резко негативно отзывается о запрете выезда украинцев для работы за рубеж. «Заявления о том, что власть таким образом заботится о безопасности своих граждан, совершенно бессмысленны и свидетельствуют о непрофессионализме наших чиновников», – подчеркивает он. По словам Воскобойника, украинцы, доставленные чартером в другие страны, будут проходить обязательный двухнедельный карантин. В случае выявления у кого-то из них инфекции они получат бесплатное лечение в местных больницах. «Украинское правительство хочет, чтобы украинцы радостно побежали работать за 6–8 тыс. грн в месяц, как им пообещали. Но этого не произойдет», – уверен Воскобойник. По словам эксперта, подобное отношение власти к трудовым мигрантам может привести лишь к тому, что после окончания карантина люди активнее станут трудоустраиваться за рубежом.

О подобных перспективах говорит и Татьяна Пашкина, независимый эксперт рынка труда. Она считает, что часть украинцев, которая раньше не планировала работать за границей, после открытия границ начнет искать возможности подзаработать в других странах. «Из-за кризиса и безработицы люди сейчас тратят накопленные сбережения. Потом они захотят восполнить эти потери, уехав на заработки», – прогнозирует эксперт.

Если людям не дать возможность улететь сейчас на чартерах к иностранным работодателям, то после карантина им придется соглашаться на менее выгодные контракты и выбирать из того, что осталось. В то же время, как уточняет Пашкина, некоторые работодатели могут сохранить места именно для украинцев, которые уже хорошо зарекомендовали себя.

Мотивация для трудовых мигрантов

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев назад анонсировал национальную стратегию по возвращению трудовых мигрантов домой. Пандемия коронавируса этот процесс ускорила, однако само государство оказалось не готово к возвращению соотечественников. И за полтора месяца карантина ситуация, по сути, не изменилась: Украине пока еще нечего предложить своим гражданам. Татьяна Пашкина отмечает, что у нас так и не запустились программы поддержки людей, которые возвращаются с заработков, чтобы они могли максимально быстро адаптироваться дома и захотеть остаться. «Сегодня в центре занятости всего 60 тыс. вакансий, а многие предприниматели из-за неясных перспектив ставят свой бизнес на паузу. Следовательно, власть должна принимать соответствующие меры для трудоустройства людей», – уверена она. По ее словам, в этой ситуации было бы актуально запустить специальные условия лояльности для украинских работодателей, предоставляющих места мигрантам. Например, отменить часть налогов или ввести льготные условия кредитования. «Польское правительство пообещало бизнесу 200 млрд злотых в качестве поддержки. У нас же все проблемные вопросы легли на плечи самих работодателей», – считает Пашкина.

Кредитование малого и среднего бизнеса, о котором заявляло правительство, может сработать в качестве мотивации для трудовых мигрантов остаться дома, говорит Василий Воскобойник. Однако это коснется лишь небольшой группы людей, большинство все равно боится создавать собственное дело в Украине. «Те, у кого есть подобный опыт в Польше, знают, что там они будут платить большие налоги, но при этом смогут полностью просчитать свои затраты. В Украине же никто не знает, в какой момент к предпринимателю придут проверяющие органы и выпишут штраф только потому, что местной власти надо собрать больше денег в бюджет», – комментирует эксперт по трудоустройству.

Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, в свою очередь уверен, что поддержка бизнеса со стороны государства тоже не решение проблемы. «Что это на практике означает: мы берем деньги у одного бизнеса, который сегодня является успешным, и тратим их не на больницы или пенсии, а отдаем другим предпринимателям, которые не смогли ничего заработать. С моральной точки зрения это неправильно», – считает эксперт.

С сомнением относится Дубровский и к планам правительства по созданию новых рабочих мест. «За счет налогоплательщиков обеспечить их появление нельзя. Тогда каким же образом это будет происходить?» – недоумевает Дубровский. При этом трудоустройство трудовых мигрантов в рамках того же проекта «Большая стройка» может превратиться в очередную ширму для отмывания бюджетных средств, опасается он.

Как бы то ни было, очевидно, что в государстве до сих пор нет четкой стратегии, как мотивировать людей работать в Украине. И запрет на чартеры вряд ли будет способствовать тому, что трудовые мигранты захотят остаться дома, а не уехать при первой же возможности к иностранным работодателям.