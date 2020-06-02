МВФ хочет от Украины девять реформ за кредит в $5 млрд, – СМИ
5 июня МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины на $5 млрд, но взамен требует выполнения в будущем реформ. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на источники в правительстве.
Большинство реформ Кабмин должен будет выполнить уже в этом году, но для некоторых из них даты еще могут измениться.
Среди планов на текущий и следующий годы:
- июнь – утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности;
- сентябрь – изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП в закон о Высшем совете правосудия;
- сентябрь – ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц для Фонда гарантирования вкладов;
- сентябрь – разработка новых оргструктур ГТС (Гостаможслужба) и ГНС (Госналоговая служба);
- до сентября – заключение новых договоров на коммунальные услуги и принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа;
- до сентября – изменения в уставе "Нафтогаза", которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономсотрудничества и развития;
- март – аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом;
- январь 2021-го – запуск ГТС и ГНС как единых юрлиц;
- изменения в законе о банках по требованиям к структуре капитала и самому капиталу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества stand-by на сумму $5 млрд.