МВФ хочет от Украины девять реформ за кредит в $5 млрд, – СМИ

Большинство условий Кабмин должен будет выполнить уже в этом году, но для некоторых из них даты еще могут измениться

5 июня МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины на $5 млрд, но взамен требует выполнения в будущем реформ. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на источники в правительстве.

Большинство реформ Кабмин должен будет выполнить уже в этом году, но для некоторых из них даты еще могут измениться.

Среди планов на текущий и следующий годы:

июнь – утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности;

сентябрь – изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП в закон о Высшем совете правосудия;

сентябрь – ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц для Фонда гарантирования вкладов;

сентябрь – разработка новых оргструктур ГТС (Гостаможслужба) и ГНС (Госналоговая служба);

до сентября – заключение новых договоров на коммунальные услуги и принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа;

до сентября – изменения в уставе "Нафтогаза", которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономсотрудничества и развития;

март – аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом;

январь 2021-го – запуск ГТС и ГНС как единых юрлиц;

изменения в законе о банках по требованиям к структуре капитала и самому капиталу.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли

13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.