Кадры и законы для МВФ. Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание

2020-03-30 16:36:20

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Заседание созвано по требованию президента

Верховная Рада собралась на третье за сутки внеочередное заседание. Созвано оно по требованию президента Владимир Зеленского.

В повестке дня четыре вопроса:

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Но для назначения на их должности Марченко и Степанова не хватило голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.
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