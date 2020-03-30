Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал "антиколомойский законопроект"

Теперь документ могут вынести в сессионый зал парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять "антикомойский законопроект" о невозврате банков прежним владельцам из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк ("Голос") в Facebook.

Заседание комитета должно было состояться еще в 9:00, но из-за отсутствия кворума его перенесли на 13:00.

"И так, закон о банках поддержан Комитетом! Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-д, но в той редакции, которая предложена правительством!", - сообщил он.

Теперь документ могут вынести в сессионый зал парламента

Напомним, в 14:00 должно начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроектов по противодействию коронавирусу, пересмотра бюджета и решения кадровых вопрос.

После рассмотрения этих вопросов по решению согласительного совета Рады состоится еще одно внеочередное заседание. На нем рассмотрят только один вопрос - законопроекта № 3254 относительно непрерывного обеспечения питанием военнослужащих.

В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил проведение еще одного заседания, на которое могут вынести "антиколомойский законопроект", а также земельную реформу.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.