Вовины припарки. Сколько стоит спасти экономику Украины

Пока развитые страны, пораженные коронавирусом, тратят сотни миллиардов долларов на поддержку своих экономик, украинские власти запланировали повысить выплаты врачам, работающим с больными COVID-19, и единоразово дать пенсионерам по тысяче гривен. Сколько на это уйдет бюджетных денег и можно ли считать такие меры достаточными, разбирался Фокус.

Пенсионерам, у которых пенсия менее 5 тыс. грн, президент Владимир Зеленский в связи с эпидемией коронавируса пообещал единоразово выплатить по 1 тыс. грн. Столько же должны получить и некоторые другие категории социально незащищенных граждан.

Врачам, непосредственно задействованным в борьбе с коронавирусом, власть в период эпидемии будет платить 200% от их зарплаты. Об этом идет речь в принятом 17 марта 2020 года законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". В этом документе также предусматриваются надбавки для некоторых других работников, которые "обеспечивают жизнедеятельность населения".

Фонд вспоможения

Подобные "карантинные" обещания власти обойдутся более десяти миллиардов бюджетных гривен. По оценке Вячеслава Черкашина, эксперта группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ (РПР), из-за доплаты пенсионерам расходы бюджета вырастут на 10,5–11 млрд грн, надбавки врачам потребуют максимум 3 млрд грн.

Из-за доплаты пенсионерам расходы бюджета вырастут на 10,5–11 млрд грн, надбавки врачам потребуют максимум 3 млрд грн

"В Украине 11,3 млн пенсионеров, и только 1,5 млн из них получают более 5 тыс. грн, – подсчитывает Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). – Врачей в стране 200 тыс., из них около 2 тыс. – инфекционисты и около 5 тыс. – средний медперсонал. Врачи вторичного звена получают 4–5 тыс. грн. У первичного звена, несмотря на разговоры о зарплатах в 25 тыс. грн, ставка составляет 4–5 тыс. грн, а остальное оформляется как доплата за пациентов".

Соответственно затраты на пенсионеров Киян оценивает в 10 млрд грн, а доплату врачам – не более чем в 200 млн грн. От общего фонда госбюджета в 1 180 млрд грн вышеназванные дополнительные выплаты не превышают 1%. "Но, учитывая низкую эффективность украинских госинститутов, и эту сумму будет тяжело нашкрябать", – резюмирует Киян.

Не заметили слона

Играя на традиционно популярных темах повышения выплат пенсионерам и врачам, в правительстве закрывают глаза на более масштабные и глубокие социальные проблемы, проявляющиеся в Украине в связи с карантином.

"Наиболее неблагоприятными будут последствия для людей с низкими доходами трудоспособного возраста, которые из-за карантинных мер потеряют возможности заработка и в течение двух-трех месяцев практически лишатся средств к существованию", – говорит Евгения Ахтырко, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital. В связи с этим собеседница Фокуса считает выплату по 1 тыс. грн пенсионерам, для которых карантин создает меньше негативных последствий, чем для людей трудоспособного возраста, неэффективным расходованием бюджетных средств.

Тяжелее всего придется людям трудоспособного возраста с небольшими доходами

Более того, в условиях карантина под угрозой уже оказались выплаты пособий по безработице. Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины, в своем профиле в Facebook сообщает о массовых прецедентах приостановки таких выплат, в связи с тем что они должны осуществляться после личного посещения Центров занятости, которые закрыты на карантин. Для решения этой проблемы необходимо изменить условия предоставления помощи по безработице.

Кроме собственно безработных без средств к существованию также остаются трудоустроенные граждане, отправленные работодателями в связи с карантином в отпуск за свой счет. Для решения их проблем Офис эффективного регулирования (BRDO) предлагает внедрить механизм, при котором работодатель получит право отправить сотрудников на простой в связи с карантином с одновременной подачей онлайн-документов в Государственную службу занятости касательно назначения помощи по безработице для таких лиц из Фонда государственного социального страхования Украины. По оценкам BRDO, это позволит предприятиям, вынужденным законсервироваться из-за пандемии, сохранить штат, а сотрудникам – гарантированно получить выплаты.

Однако решение вышеназванных проблем потребует куда больших расходов, чем раздача "вовиной тысячи" и "карантинных" надбавок врачам. Возможно, именно поэтому судьба оставшихся без источников доходов сотен тысяч украинцев пока не попала в фокус внимания властей.

Денег нет, но вы держитесь

Статьи расходов, связанные с эпидемией коронавируса, в госбюджете на 2020 год, естественно, предусмотрены не были. А изыскать в госказне дополнительные средства – задача нетривиальная. Ведь с наполнением госбюджета с начала 2020 года и без того было не все гладко, а каждая новая неделя карантина будет только увеличивать уже образовавшуюся дыру.

"В связи с падением объемов импорта за два первых месяца этого года бюджет недополучил 18 млрд грн. И если учесть, что даже на предусмотренную в 2020 году индексацию пенсий денег в госбюджете не находили до сентября, на новые инициативы средств уж точно нет", – говорит Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По оценке замглавы Офиса президента Юлии Ковалив, дефицит госбюджета вырастет до 7% ВВП

Напомним: о том, что индексация пенсий откладывается до сентября, в правительстве Алексея Гончарука сообщили накануне отставки. Уже после смены состава правительства президент пообещал утешить пенсионеров "карантинной" тысячей.

"Принятый недавно закон на два месяца освободил весь бизнес от налогов на землю и недвижимость, которые составляют 13% доходов местных бюджетов, что одновременно с увеличением расходной части как государственных органов, так и местных советов означает резкий рост дефицита сводного бюджета", – продолжает Оксана Продан, экс-народный депутат, глава Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця". В этом контексте речь идет о законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада также приняла 17 марта 2020 года.

То, что дефицит госбюджета вырастет в разы, власть уже осознала. "Мы учитываем и падение экономики, и дополнительные расходы, которые государство понесет при борьбе с коронавирусом. Если к началу года мы ожидали дефицит госбюджета приблизительно 2% ВВП, то сегодня ожидаем в районе 7%", – отметила в разгар карантина Юлия Ковалив, замглавы Офиса президента.

Где деньги лежат

На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, который охватывает многие страны мира, вряд ли стоит рассчитывать, что дефицит госбюджета удастся погасить за счет размещения ценных бумаг. "Внешние заимствования невозможны из-за очень плохого состояния финансовых рынков, а внутренние будут производиться лишь в небольших объемах с целью рефинансирования выплат по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ)", – говорит Инна Звягинцева, аналитик ИК Adamant Capital.

Поэтому, по мнению Олега Пендзина, дополнительные издержки будут финансировать за счет перераспределения средств с других незащищенных расходных статей: инвестиционных программ, в том числе ремонта дорог и т. п.

Кроме этого Инна Звягинцева напоминает, что Нацбанк в 2020 году должен перечислить в госбюджет около 40 млрд грн. Однако это состоится после прохождения аудита, утверждения отчетности Советом НБУ и формирования резервов. Напомним, в 2019 году Совет НБУ утвердил финансовую отчетность 23 апреля.

Вместо привычного "латания дыр" власти стоит решиться на серьезный пересмотр главной финансовой сметы страны. "Бюджет-2020 необходимо в кратчайшие сроки откорректировать – пересчитать курсы валют, рост ВВП, цены на энергоносители и учесть все новые расходы на "коронавирусные" инициативы", – отмечает Вячеслав Черкашин.

В свою очередь Оксана Продан рекомендует пересмотреть изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы помочь работодателям и закрытому бизнесу, но не отменять все местные налоги для прибыльного бизнеса. Также, по мнению собеседницы Фокуса, надлежащее администрирование в налоговой и таможне даст дополнительные доходы в бюджет за счет сокращения коррупционной составляющей.

ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД. Запуск "печатного станка" может вызвать двузначную инфляцию

Однако, как считает Егор Киян, вместо повышения эффективности функционирования государства – решения проблем коррупции, откатов, более эффективного сбора существующих налогов и пр. – при ограниченном ресурсе времени проще запустить печатный станок. В этом случае следствием эмиссии гривни станет двузначная инфляция, то есть рост цен более чем на 10% к концу года.

Но, как бы ни старались власти изыскать скрытые внутренние резервы, не включая печатный станок, вряд ли проблему дефицита госбюджета удастся решить без многомиллиардных кредитов МВФ. Если, конечно, речь будет идти об эффективной поддержке бизнеса и граждан, а не только о некритичных для госфинансов косметических мерах для врачей и пенсионеров на $350–400 млн.

"Сегодня в подобной ситуации оказалось большинство стран мира, и правительства пересматривают госбюджеты для перераспределения денежных потоков в первую очередь на поддержку медицины и социальных программ, – ответил на вопрос обозревателя Фокуса Яков Смолий, глава НБУ, на недавнем пресс-брифинге. – И мы рассчитываем с правительством, что большая часть средств, которые предоставит МВФ, будет направлена в госбюджет на покрытие этого дефицита".

По информации Смолия, Украина ведет переговоры с МВФ по нескольким направлениям: об ускорении получения новой программы расширенного финансирования, о которой договаривались еще в прошлом году, и о возможности получения финансирования по программе поддержки стран, которые несут потери от коронавируса.

Чтобы открыть путь к получению транша по программе расширенного финансирования, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект о банках, препятствующий возврату прогоревших финучреждений бывшим собственникам, и о рынке земли. Однако в политических кругах инициативы встречают противодействие, а депутатов начал "косить" коронавирус. Поэтому судьба важных голосований пока под вопросом.

Впрочем, финансирование по программе поддержки государств, пострадавших от коронавируса, не связано с выполнением вышеназванных обязательств. Похоже, именно на нее и возлагают большие надежды.